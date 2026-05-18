Fito Páez confirmó una quinta fecha en el Movistar Arena Buenos Aires en el marco de su exitoso Sale el Sol Tour 2026. El nuevo concierto será el próximo 29 de junio de 2026, luego de agotar cuatro funciones y consolidarse como uno de los eventos musicales más convocantes del año.

Cuándo salen a la venta las entradas para Fito Páez en el Movistar Arena

Las entradas para la nueva fecha estarán disponibles desde el martes 19 de mayo a las 13:00 horas a través del portal de Movistar Arena Argentina.

Los tickets podrán adquirirse con todos los medios de pago y con el beneficio de 6 cuotas sin interés con tarjetas BBVA.

Fito Páez agotó cuatro shows en Buenos Aires

El artista rosarino ya hizo vibrar al público con sus presentaciones del:

19 de marzo – Agotado

20 de marzo – Agotado

10 de abril – Agotado

20 de mayo – Agotado

29 de junio – Nueva fecha

Con un repertorio repleto de clásicos y una puesta visual impactante a cargo de Sergio Lacroix, Fito Páez vuelve a emocionar a miles de fanáticos con un espectáculo inolvidable.

Fito Páez presenta su nuevo disco Shine

Mientras continúa con su gira, el músico anticipa el lanzamiento de su nuevo álbum, Shine, que estará disponible a partir del 21 de mayo.

Como adelanto, presentó el cortometraje Todos los Fitos, dirigido por José Fogwill, en el que repasa las distintas etapas de su carrera artística.

Sale el Sol Tour 2026