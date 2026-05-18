Lourdes Sánchez quedó envuelta en una polémica luego de dar positivo en un control de alcoholemia realizado durante los operativos vehiculares desplegados el pasado viernes por la noche en la ciudad de Corrientes, donde se desempeña como presidenta del Instituto de Cultura de la provincia.

Según trascendió en los medios de Corrientes, el examen realizado por agentes de tránsito arrojó un resultado de 1,5 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra que supera ampliamente el límite permitido para conducir.

El episodio ocurrió durante la madrugada del viernes, cuando inspectores de la Dirección de Tránsito interceptaron el vehículo en el que circulaba la titular del área cultural. Tras constatar el resultado positivo, las autoridades avanzaron con la retención preventiva del automóvil.

Lourdes Sánchez mostró su look para conducir el carnaval de Corrientes. (Foto: Instagram/@lourdesanchezok)

QUÉ PASÓ CON EL VEHÍCULO DE LOURDES SÁNCHEZ

Luego del operativo, el auto fue trasladado en grúa hacia los galpones de depósito municipal, donde permaneció secuestrado durante todo el fin de semana.

De acuerdo con fuentes vinculadas al procedimiento, el control se desarrolló sin incidentes ni resistencia por parte de los involucrados.

Este lunes por la mañana, Lourdes Sánchez se presentó en las oficinas del Tribunal de Faltas municipal para regularizar la situación y gestionar la liberación del vehículo.

La bailarina está recién llegada de un viaje por Nueva York.

CUÁNTO PAGÓ LOURDES SÁNCHEZ PARA RECUPERAR EL AUTO

Para recuperar el automóvil retenido tras el control de alcoholemia, la funcionaria debió abonar una multa de $665.000, según indicaron fuentes municipales.

El caso rápidamente generó repercusión debido al cargo público que ocupa Sánchez y volvió a poner el foco sobre los controles de tránsito y el consumo de alcohol al volante.