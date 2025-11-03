Lourdes Sánchez volvió a hablar de su relación con el Chato Prada, y esta vez dejó a todos sin palabras con su sincericidio en Implacables. La bailarina, que lleva 16 años junto al productor y es mamá de Valentín, contó con total naturalidad por qué nunca avanzaron con el casamiento.

“Empezamos como a hablar del casamiento cuando pasó lo del compromiso y después como que dije ‘ay, no, ¿para qué?. Mirá si sale todo mal’”, comenzó diciendo Lourdes en el programa de elnueve.

Y explicó su postura con total honestidad: “Nosotros estamos hace muchos años, 16 años juntos. Estamos bien así", agregó, tocando el tema con total naturalidad.

Sin embargo, Lourdes admitió que hay una pequeña complicación por no estar casados: “A veces es un problema porque quiero viajar con Valentín y hay que sacar permiso y todo eso, pero... por las dudas yo dije, ‘no, no nos casemos’”.

De esta manera, Lourdes dejó en claro que el amor con el Chato sigue firme, pero sin necesidad de papeles, ni altar: “Estamos perfectos así”, cerró, feliz por la familia que formó.

FERNANDA IGLESIAS REVELÓ CÓMO FUE SU SINCERA CHARLA CON LOURDES SÁNCHEZ TRAS LOS RUMORES DE INFIDELIDAD

A poco de las fuertes repercusiones que despertó haber dado la noticia sobre Lourdes Sánchez y una supuesta infidelidad al Chato Prado con el empresario español, Ramón Vegas, la panelista de Puro Show sorprendió al revelar la charla privada que mantuvo con la bailarina.

“Ayer a la tarde, me llamó Lourdes y me llamó llorando. Mientras yo estaba saliendo al aire con Viviana Canosa, me estaba escribiendo ella, diciéndome ‘estoy muy angustiada‘. Para mí fue muy difícil porque yo ya estaba al aire, pero bueno, la llamé cuando terminé”, comenzó diciendo la panelista del programa que conducen Matías Vázquez y Pampito por eltrece.

“Ella estaba llorando, estaba abatida. Me dijo, ‘te pido por favor, basta. Te pido piedad. Te lo pido de madre a madre’. Me dijo, ‘mi hijo no está bien hace tiempo, y esto lo va a afectar mucho’. Entiendo que no es que por esto que el nene está mal. Evidentemente, hay otro tema que no sabemos. Me lo pidió especialmente por su hijo”, agregó.

Y cerró, dando a conocer su decisión sobre este tema: “También me dijo, ‘es una cag… que haya salido esto’, y me dijo de encontrarnos porque había muchas cosas que no me podía contar por teléfono. Lo que quiero decir es que voy a acceder a eso, a dejar de hablar de ella. Lo hablé con la producción, lo hablamos con las autoridades del canal, y era difícil la decisión. Pero, para mí, el tema ya está. Y le mando un beso a Lourdes. Le agradezco su llamado”.