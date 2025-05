La supuesta infidelidad de Lourdes Sánchez que sacó a la luz Fernanda Iglesias en Puro Show captó la atención mediática mediante una foto comprometedora tomada en México, en la que se ve a la bailarina con el empresario español Ramón Vegas, que ahora rompió el silencio.

Aunque tanto Lourdes como el Chato Prada negaron el romance, faltaba la palabra del “tercero en discordia” y Ángel de Brito puso al aire en LAM un audio del empresario. “¿Con quién habló Ramón? Porque la novela empieza a crecer un poquito más, como todas”, preguntó con ironía.

Foto: captura de pantalla de eltrece, Puro Show.

“Con Kennys Palacios. ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo salió a cuadro Kennys? Son amigos. Wanda está también en la historia. Wanda y Kenny lo siguen”, explicó Ángel antes de que se pudiera escuchar al empresario contar cómo vive este escándalo internacional.

QUÉ DIJO RAMÓN VEGAS SOBRE LOURDES SANCHEZ

“Pues menudo quilombo se ha montado. No existe nada entre Lourdes Sánchez y yo, nos conocemos y nos llevamos muy bien. Ella trabajó con nosotros, hemos salido muchas veces de fiesta, cuando ha venido”, se lo escucha decir a Vegas.

El empresario, sin embargo, expresó su incomodidad por la magnitud del escándalo. “Tenemos todos una relación buena de amistad y cordialidad. Yo tengo aquí mi vida, tengo mi pareja y tengo todo, y no existe ningún círculo amoroso con ella. Es una invención todo y es rotundamente falso, me genera risa y a la vez me da ganas de ponerme a llorar”, aseguró.

“Está todo el mundo estresadísimo ahora con este tema y me tienen el Instagram reventado. Pero bueno, son rumores, igual que llegan se van. Nunca he tenido nada con Lourdes. Además, tú sabes que yo tengo aquí mi pareja y tengo mi vida. No tiene ningún fin esto”, cerró Vegas sobre el supuesto romance con Lourdes Sánchez.

