Fernanda Iglesias causó real conmoción en Puro Show este jueves tras asegurar que Lourdes Sánchez tiene un romance con un empresario hotelero de México, llamado Ramón Vegas.

La periodista también compartió todos los detalles del vínculo por el que la bailarina estaría en crisis con el Chato Prada.

“A ella la contrataron para que haga una publicidad de unos hoteles en Tulum, México, ella fue y se enamoró de uno de los dueños. Él también se enamoró de ella y dejó a su novia que tenía en ese momento para irse con ella, se enamoran fuerte, él sabía que estaba casada”, detalló Fernanda.

Y agregó más información: “Tan fuerte se enamoraron que él le propuso hacer una boda maya en una playa paradisíaca de Tulum, fue el 27 de abril del 2024 y el testigo de la boda fue el socio del amante, no fue legítima, sino que simbólica, me lo confirmaron varias personas“.

Lourdes Sánchez y Ramón Vegas, el empresario hotelero con el que tendría un romance (Foto: captura de eltrece).

“A partir de esa boda ella viaja todos los meses a Tulum, está documentado en su Instagram. Él es un español que se llama Ramón Vegas, tiene 41 años; ellos se veían en un beach club muy exclusivo de Tulum, hacían reserva y pedían que no haya nadie alrededor, iban con seguridad y no dejaban que la gente use el celular", sumó Iglesias en el programa de eltrece.

Sobre la boda con el empresario español, la periodista destacó: “Ella tiene y usa el anillo de compromiso. Él la vino a visitar antes de su cumpleaños también, estuvo en Corrientes el 9 y el 10 de febrero, se hospedó en un exclusivo hotel, salieron solo para almorzar y después estuvieron todo el tiempo ahí”.

QUÉ DIJO LOURDES SÁNCHEZ CUANDO LE PREGUNTARON SI SE CASÓ CON RAMÓN VEGAS, SU SUPUESTO AMANTE

En diálogo con Bondi Live, Lourdes Sánchez habló de los rumores de casamiento con su supuesto amante, según lo que aseguró Fernanda Iglesias en Puro Show.

-¿No te casaste con esta persona? ¿No te casaste con Ramón?

- No.

- Decían “se casó en una ceremonia maya en Tulum”...

- No, allá lo que sí se hacen muchos rituales mayas. Yo he subido uno una vez a mis redes, creo que fue una historia. Además, creo que las tengo en destacada o no sé si las subí a destacada, pero tengo el video.

Se hacen muchas ceremonias, no solamente de casamiento, sino de rituales mayas para aquellos que ponen un hotel o una casa o se apoderan de un suelo.

Le tienen que brindar un homenaje a los mayas y está lleno de eso Tulum. Y yo he subido muchas veces. Fui a ese lugar, a Casaman, que es una mansión que el año pasado tenía este hotel. Como más privado.

Es más, conté en mis historias que uno puede alquilar ese lugar si quiere ir a pasar algo más íntimo, sin que sea en plena ciudad.

Pero de ahí a todo eso es como no sé, un montón. No sé si reírme, si llorar.

- Ya acá lo hablamos cien veces de la separación, veinte veces. Te lo pregunté a vos, me lo negaste ocho mil veces en público y en privado. El chato lo mismo.

- Nosotros no nos (ni esto ni nada), no nos vamos a separar. O sea, si buscan eso, no no es por acá, no van a ver una separación.

- ¿Y pero por qué buscarían que te separes?

- Capaz porque es algo que garparía, no sé. Hubieron muchas separaciones este último tiempo.

- Muchos amantes también.

- Sí. Y digo, no sé, nosotros nos llevamos demasiado bien y entendemos el juego. Por eso cuando dijeron que tenía amante, el chato, que era una modelo, nos reímos.