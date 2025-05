Luego de que Fernanda Iglesias asegurara en Puro Show que Lourdes Sánchez (que está en pareja con Chato Prada, con quien tiene a su pequeño, Valentín) tiene un amante millonario desde hace más de un año y que es un empresario español que se llama Ramón Vegas, la panelista reparó en un detalle especial de la bailarina.

La panelista del ciclo que conduce Pampito y Matías Vázquez por eltrece mostró el anillo que usa Lourdes y aseguró que se trataría de un obsequio que le habría hecho su amante: “Es de compromiso. Es el que tiene el brillantito en el anular“, dijo la periodista.

“Yo pensé que era un anillo de coco, una cosa así”, intervino Pampito. Y Angie Balbiani cerró: “El anillo de compromiso se pone en el dedo anular porque hay una vena que va directo al corazón. Entonces, cuando vos ves un anillo que está en este dedo, tenés que asumir que es de compromiso”.

Foto: Captura (eltrece)

LOURDES SÁNCHEZ HABLÓ DEL RUMOR DE INFIDELIDAD A CHATO PRADA Y REVELÓ SI ESTÁN SEPARADOS

Lourdes Sánchez decidió romper el silencio luego de que en Puro Show contaran que le habría sido infiel a Chato Prada con el empresario español Ramón Vegas.

Primero, la bailarina habló con Intrusos, en diálogo con Karina Iavícoli: “Es toda una locura. Ya no sé si pensar si no es algo político. Solo puedo decir que todo es una locura”.

“Estoy en shock. Es una gran locura. No sé qué hacer. No sé qué medidas tomar. Me parece un montón”, le dijo Lourdes a Ángel de Brito en Bondi TV. Y siguió: “Ramón es un socio de uno de los hoteles a los que yo fui el año pasado a hacer contendido... Es una persona con la que me llevo súper bien, tengo una relación casi de amistad. No tengo mucho que ocultar. He subido fotos con él”.

Foto: captura de pantalla de eltrece, Puro Show.

“No sé si reírme o llorar. Nosotros no nos vamos a separar. Si buscan eso, no nos vamos a separar. Nosotros nos llevamos demasiado bien”, cerró Lourdes, contundente, desmintiendo cualquier versión de infidelidad.