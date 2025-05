Fernanda Iglesias reveló este jueves en Puro Show que Lourdes Sánchez habría mantenido un romance de más de un año con un empresario español dueño de hoteles en México y tanto ella como el Chato Prada salieron a desmentirla.

En diáloro con Viviana en Vivo para eltrece, la panelista reafirmó sus dichos y contó cuánto tiempo le llevó realizar la investigación: “La vengo trabajando hace bastante, muy prolijamente, nací para contar lo que nadie quiere contar”.

“¿Cuánto tiempo te llevó?" , le consultó Viviana Canosa a la periodista, quien le contestó: “Llevo tres meses con este tema, empezó con la pelea que tuvo ella en Corrientes con la hermana de Virginia Gallardo. Empecé a recibir información después de eso".

ASÍ NEGARON LOURDES SÁNCHEZ Y CHATO PRADA LA INFIDELIDAD

Luego de que Fernanda Iglesias contara en Puro Show la infidelidad de Lourdes Sánchez a Chato Prada con el empresario hotelero español, los protagonistas negaron la versión de la panelista.

“Ya no sé si pensar si no es algo político. Solo puedo decir que todo es una locura”, dijo ella a Intrusos y al programa de streaming de Ángel de Brito comentó: "Estoy en shock. Es una gran locura. No sé qué hacer. No sé qué medidas tomar. Me parece un montón”.

Por su parte, el marido de Lourdes dijo en diálogo con el programa de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich: “Quedate tranquila que todo esto es saraza. Yo estoy bien”.

