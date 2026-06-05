La muerte de Carlos “Indio” Solari sigue generando una profunda conmoción en el mundo artístico. Y una de las despedidas más emotivas llegó de la mano de Mario Pergolini, quien decidió abrir su programa Otro Día Perdido con unas sentidas palabras dedicadas al histórico exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Visiblemente movilizado por la noticia, el conductor interrumpió el tono habitual del ciclo para rendir homenaje a una de las figuras más influyentes de la música nacional: “Me tengo que poner un poco serio porque hoy no es un día como cualquiera. A esta altura de la noche ya todo el mundo ha hablado, han escuchado que falleció un gran artista como el Indio Solari. Algo increíble, algo impensado”, expresó.

A la hora de definir el impacto que tuvo el músico en varias generaciones, Pergolini hizo una profunda reflexión: “Hay artistas que se escuchan y hay artistas que se sienten. El Indio es esa clase de artista”, afirmó.

Foto: Captura (eltrece)

“Creo que no hay generación de argentinos vivos en este momento que no entienda o que no haya sido atravesada por la música de Los Redondos o por la música del Indio”, agregó.

Para el conductor, incluso quienes nunca fueron fanáticos de su obra pueden dimensionar el fenómeno popular que representó: “Aquellos que no lo han atravesado porque no eran sus palos o porque no les gustaban, entenderán los grandes movimientos de personas que generó yendo a ver a Los Redondos primero y después siguiéndolo como solista por todo el país”, señaló.

Uno de los momentos más personales del homenaje llegó cuando Pergolini recordó su vínculo con el músico y la confianza que depositó en él a lo largo de los años: “Yo, la verdad, tuve el privilegio de conocerlo. Tuve también el honor de que me cediera su palabra cuando él nunca hablaba. La verdad que con eso me bendijo porque me puso en un lugar que a lo mejor ni me merecía ni debía estar”, contó.

Foto: Instagram (@indiosolarioficial)

Pergolini también destacó el lugar irrepetible que, a su criterio, ocupa Solari dentro de la cultura argentina: “Hace poco hablábamos de cuál sería el Olimpo de la música argentina. Solari para mí está en un Olimpo distinto por el tipo de música que hizo y por el tipo de popularidad que alcanzó, como ningún artista en la Argentina tuvo”, aseguró.

Sobre el final, el conductor se puso en la piel de los miles de fanáticos que hoy atraviesan el duelo por la partida de su ídolo: “Estoy seguro de que hay muchos que sienten que se les fue un amigo, alguien que cantó cosas que nadie les decía. Se emocionarán y habrán estado tristes con esta noticia”, concluyó.

Mario Pergolini: “Yo, la verdad, tuve el privilegio de conocer al Indio Solari. Tuve también el honor de que me cediera su palabra cuando él nunca hablaba”.

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MIRTHA LEGRAND LAMENTÓ LA MUERTE DEL INDIO SOLARI: “ME AFECTÓ MUCHÍSIMO, LO ADMIRABA”

La muerte de Carlos “Indio” Solari sigue generando conmoción en el mundo del espectáculo y la cultura argentina. En esta oportunidad, quien se mostró profundamente afectada por la noticia fue Mirtha Legrand, que habló con LAM y recordó el vínculo pendiente que siempre soñó concretar con el legendario artista.

Abordada por las cámaras del ciclo que conduce Ángel de Brito en la entrada del Teatro Ópera donde se dispuso a disfrutar de la obra Billy Elliot, la diva fue consultada sobre el fallecimiento del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y no ocultó su tristeza.

“Mirtha, ¿cómo está en un día tan conmovido con la muerte del Indio Solari, el único personaje que no pudo ir a su mesa?”, le preguntó el cronista. A lo que Mirtha se sinceró: “No pudo ir nunca, una lástima”.

Foto: Movilpress Por: MOVILPRESS

“Me enteré de la noticia por la radio. Me afectó muchísimo, lo admiraba mucho”, cerró Legrand, visiblemente movilizada por la pérdida del artista.

Foto: Movilpress Por: MOVILPRESS

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