La muerte de Carlos “Indio” Solari a los 77 años provocó una profunda conmoción en el mundo de la música argentina.

Mientras miles de fanáticos recuerdan sus canciones, una composición en particular volvió a resonar con fuerza por la carga emocional que adquiere tras su partida: “Y mientras tanto el sol se muere”, el tema que dedicó a Virginia “Viru” Mones Ruiz, su compañera de vida durante más de cuatro décadas.

A diferencia de muchas de sus letras cargadas de metáforas y lecturas abiertas, esta canción expone uno de los aspectos más íntimos del artista: su historia de amor con la mujer que lo acompañó desde los años de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota hasta sus últimos días.

La promesa de amor que el Indio Solari le hizo a Viru en una de sus canciones más personales

En Y mientras tanto el sol se muere, el Indio aborda uno de los temas que atravesaron buena parte de su obra: la muerte. Sin embargo, lejos de la oscuridad o la resignación, la canción plantea una idea profundamente romántica.

A lo largo de la letra, imagina el momento de la separación definitiva y le promete a Viru que irá a buscarla más allá de cualquier límite.

“Te voy a buscar en la oscuridad”, “Te buscaré” y “Te encontraré” son algunas de las frases que transformaron al tema en una verdadera declaración de amor eterno.

Escuchada hoy, después de la muerte del músico, la canción adquiere una dimensión especialmente conmovedora. Las palabras que alguna vez parecieron una reflexión poética sobre el futuro hoy resuenan como una despedida involuntaria y un testimonio de la profundidad de un vínculo que atravesó toda una vida.

Quién es Viru, la mujer que acompañó al Indio Solari durante más de 40 años

Virginia “Viru” Mones Ruiz fue una figura fundamental en la vida del músico, aunque siempre eligió mantenerse lejos de la exposición mediática.

La pareja se conoció en 1981, cuando comenzaban los años más intensos de la historia de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Desde entonces construyeron una relación sólida y de bajo perfil, alejada de los escándalos y del foco mediático que rodeó durante décadas al líder ricotero.

En el año 2000 nació Bruno Solari, el único hijo de la pareja. Juntos formaron una familia que encontró refugio en Parque Leloir, donde el artista pasó gran parte de sus últimos años.

El Indio Solari y su familia Por: Captura Web

Cuando el Parkinson comenzó a limitar sus actividades y apariciones públicas, Viru se convirtió en uno de sus principales apoyos emocionales y familiares, acompañándolo durante todo el proceso de la enfermedad.

La canción que hoy emociona a los fanáticos del Indio Solari

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, miles de seguidores comenzaron a compartir fragmentos de “Mientras tanto el sol se muere” en redes sociales.

Muchos la consideran una de las canciones más sinceras y personales de toda su carrera. Otros la interpretan como una muestra de la sensibilidad que el músico pocas veces exhibía públicamente, pero que aparecía con fuerza en sus composiciones más íntimas.

En medio del dolor por la partida de una de las figuras más importantes de la historia del rock argentino, la canción quedó resignificada por completo. Y aquella promesa escrita hace años para Viru hoy conmueve más que nunca: la de volver a encontrarse, incluso después de la muerte.