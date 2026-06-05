Tras la muerte de Carlos “Indio” Solari a los 77 años, millones de fanáticos volvieron a recorrer la historia personal del músico que marcó para siempre la cultura popular argentina.

Entre los nombres más importantes de su vida aparece uno que lo acompañó lejos de los escenarios, los flashes y la exposición mediática: Virginia Mones Ruiz, conocida por todos como “Viru”.

Mientras el líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota construía una de las carreras más influyentes de la historia del rock nacional, Viru se convirtió en su compañera inseparable, sosteniendo junto a él una historia de amor que atravesó más de cuatro décadas.

Cómo se conocieron el Indio Solari y Viru

La historia comenzó en 1981, cuando ambos se conocieron en los primeros años de la carrera de Los Redondos.

A diferencia de otras parejas vinculadas al mundo del espectáculo, siempre eligieron mantener un perfil bajísimo. Con el paso del tiempo construyeron una relación sólida y alejada de la exposición pública, una decisión que el propio Indio sostuvo durante toda su vida.

Fruto de esa relación nació Bruno Solari, el único hijo de la pareja, en el año 2000.

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Una vida juntos lejos de los medios

A lo largo de los años, Viru se mantuvo prácticamente fuera del radar mediático. Sin embargo, quienes siguieron la carrera del Indio saben que fue una de las personas más importantes de su entorno íntimo.

Durante los últimos años, marcados por el diagnóstico de Parkinson que alejó al músico de los escenarios, Virginia fue uno de sus principales apoyos personales y familiares.

Juntos eligieron desarrollar una vida tranquila en Parque Leloir, en el partido bonaerense de Ituzaingó, lejos del ruido mediático que siempre rodeó al artista.

El Indio Solari y su familia Por: Captura Web

El mensaje que resumió una historia de amor de más de 40 años

Aunque rara vez habló públicamente sobre su relación, en una oportunidad Viru compartió un mensaje que emocionó a los seguidores del músico.

A través de sus redes sociales recordó cómo comenzó la historia entre ambos y escribió:

“Nos conocimos promediando el verano del año ’81. Años después, cuando escuché por primera vez Me quedo contigo, por Los Chunguitos, encontré las palabras que describían mi amor. Hoy, 40 años después, lo siguen haciendo”.

La publicación rápidamente se volvió viral entre los fanáticos del Indio, que encontraron en esas palabras una de las pocas ventanas abiertas a la intimidad de una pareja que siempre eligió vivir el amor lejos de los reflectores.

El gran amor detrás del mito del Indio Solari

A lo largo de su carrera, el Indio Solari construyó una figura rodeada de misterio, admiración y culto popular. Sin embargo, detrás del artista que convocó multitudes durante décadas hubo una historia mucho más simple y profunda: la de una pareja que permaneció unida durante más de 40 años.

Hoy, tras la muerte del músico, el nombre de Viru vuelve a cobrar relevancia entre quienes buscan reconstruir la vida del hombre detrás del mito. Una compañera silenciosa que estuvo presente en cada etapa de su recorrido y que compartió con él una de las historias de amor más duraderas del rock argentino.