La muerte de Carlos “Indio” Solari a los 77 años conmocionó al mundo de la música y a millones de seguidores que durante décadas encontraron en sus canciones una forma de entender la realidad.

En medio de las múltiples muestras de afecto y homenajes que surgieron tras conocerse la noticia, volvió a cobrar una relevancia especial la extensa entrevista que el ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota concedió a Pedro Rosemblat en Gelatina en octubre de 2024.

Aquella conversación de más de una hora terminó convirtiéndose en un documento histórico. Lejos de los escenarios y de las apariciones públicas frecuentes, Solari habló sobre la vejez, el Parkinson, la política, la música actual y el vínculo inquebrantable que construyó con su público a lo largo de más de cuatro décadas.

La emoción en vivo de Carlos Iogna Prat al hablar de la muerte del Indio Solari (captura de TN)

El Indio Solari habló de la vejez sin filtros

Uno de los momentos más recordados de la entrevista fue cuando se refirió al paso del tiempo y a las dificultades que enfrentaba por la enfermedad de Parkinson, diagnóstico que había hecho público años atrás.

Con la sinceridad que caracterizó gran parte de la charla, el músico describió los desafíos físicos y emocionales de la edad, reconoció que llevaba mucho tiempo alejado de la vida pública y reflexionó sobre cómo había cambiado su rutina.

Sin embargo, también dejó en claro que seguía encontrando formas de mantenerse activo. La creación artística, los proyectos musicales y las nuevas ideas continuaban ocupando un lugar central en su vida.

Murió el Indio Solari a los 77 años (Foto del Instagram del Indio Solari)

El escenario, el lugar donde fue más feliz

A lo largo de la conversación, Solari recordó los años de los recitales multitudinarios que marcaron la historia del rock argentino.

Al hablar de su carrera, definió al escenario como el lugar donde se sintió más seguro y pleno. Allí, explicó, encontraba una conexión única con el público que lo acompañó durante generaciones.

Incluso deslizó la posibilidad de explorar formatos audiovisuales y transmisiones digitales para seguir compartiendo contenidos con sus seguidores, adaptándose a los cambios tecnológicos que transformaron la industria musical.

Su mirada sobre la música actual sorprendió a muchos

Lejos de mostrarse nostálgico o desconectado de las nuevas tendencias, el Indio reveló que seguía con atención los cambios en el consumo cultural.

Durante la entrevista destacó el papel de internet y de las plataformas digitales para acercar su obra a nuevas generaciones que no vivieron la época de Los Redondos.

Además, señaló que muchas de las propuestas más interesantes del panorama musical contemporáneo estaban encabezadas por mujeres, aunque también advirtió que la industria aún conservaba desigualdades estructurales.

En una de las definiciones que más repercusión generó entre sus seguidores, reafirmó su convicción de que Argentina sigue siendo una tierra profundamente ligada al rock.

El Indio Solari brindó una entrevista para el canal de streaming Gelatina, con Pedro Rosemblat. (foto: Captura de Video/Gelatina).

Las críticas al presente político argentino

Fiel a una postura que sostuvo durante gran parte de su carrera, Solari tampoco evitó hablar de política.

Durante la charla con Rosemblat compartió una mirada crítica sobre la situación económica y social del país, cuestionó decisiones del gobierno nacional y expresó su preocupación por el impacto de las políticas económicas en los sectores más vulnerables.

Sobre las críticas que recibió

“Las peores balas son las que no son públicas; garpa pegarme porque soy un ‘millonario de izquierda’. Han inventado un personaje maravilloso”.

Sus declaraciones tuvieron amplia repercusión en medios, redes sociales y entre sus seguidores, que históricamente siguieron con atención sus reflexiones sobre la realidad argentina.

El misterio detrás de las letras de Los Redondos

Otro de los pasajes más celebrados por los fanáticos fue cuando explicó cómo concebía el proceso de composición.

Durante años, miles de seguidores intentaron descifrar el significado oculto de canciones emblemáticas de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Sin embargo, el propio Solari relativizó esas interpretaciones.

Según explicó, nunca escribió pensando en transmitir un mensaje único o una historia cerrada. Por el contrario, buscaba que cada oyente construyera sus propias imágenes y sentidos a partir de las canciones.

Esa reflexión ayudó a comprender una de las características más distintivas de su obra: el misterio como parte fundamental de la experiencia artística.

Una entrevista que hoy adquiere un valor histórico

Con el paso del tiempo, aquella conversación en Gelatina se transformó en mucho más que una entrevista.

Sin saberlo, el Indio Solari dejó allí una especie de testamento artístico y humano. Habló de sus miedos, de sus convicciones, de la enfermedad, de la tecnología, de la música y de la Argentina que observaba desde la distancia.

Hoy, tras su muerte, ese reportaje se resignifica como una de las últimas grandes ventanas hacia la intimidad de un artista que eligió siempre el bajo perfil, pero que en aquella charla decidió abrirse como pocas veces ante el público.

Por eso, para muchos seguidores, la entrevista con Pedro Rosemblat ya forma parte de los documentos más importantes para entender el pensamiento, la sensibilidad y el legado de una de las figuras más influyentes de la cultura popular argentina.

Las frases más memorables que dejó el Indio Solari en su última gran entrevista

A lo largo de más de una hora de conversación con Pedro Rosemblat, el Indio Solari dejó reflexiones sobre la política, la música, la vejez, la enfermedad y el sentido de la vida. Estas fueron algunas de las declaraciones que más repercusión tuvieron entre sus seguidores:

Sobre la Argentina y la política

“No podemos hacer nada en el pasado, momentáneamente. Y del futuro no tenemos la lógica. Lo que nos obliga a resolver este presente que bastante jodido está”.

“Yo creo que las fuerzas populares ya deberían estar en otra presencia, porque nos están cagando en la cara. La gente no se da cuenta de que el diablo se caga en su nariz”.

“La democracia no sé si tenemos tantos años, porque si el que gobierna es el Fondo Monetario… Acordémonos que una de las condiciones básicas de un Estado es que pueda manejar su economía”.

“Yo veo que hay mucho chico industrial que no cree en eso. No es que todos fueron como ‘El Flautista de Hamelin’ y vamos a traer al enano de la motosierra”.

Sobre la sociedad y los valores

“Todo el mundo sabe qué es ser honesto, ser compasivo. Bueno, ¿por qué mierda no somos así?”.

Sobre la música y el rock argentino

“Yo soy un hippie rocker que se la creyó y que sigue pensando lo mismo”.

“Yo creo que a las que hay que mirar es a las muchachas. Las muchachas están haciendo cosas muy buenas”.

“El lugar más lindo y seguro del mundo que tuve fue el escenario. Es un lugar maravilloso”.

“Momo Sampler es la obra más importante que tiene Los Redondos”.

“El rock nacional son boleros rápidos”.

Sobre sus proyectos y el futuro

“Yo estoy haciendo distintas cosas. Hay una música incidental que tiene que ver con una película que vamos a hacer con Marcelo Figueras”.

“Quizás hagamos un streaming de manera paulatina, grabándolo de a poco, sin apuro”.

Sobre el Parkinson, la vejez y las canciones