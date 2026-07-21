La polémica que involucra a Rosalía tras una publicación en TikTok sigue sumando repercusiones. En medio de las críticas que recibió la cantante española, Motomamis Arg, la comunidad de fans argentinas de la artista, difundió un comunicado en sus redes sociales para expresar su postura y pedir que cesen los ataques.

El conflicto comenzó cuando Rosalía replicó en TikTok un video de la ex actriz de cine para adultos Mia Khalifa, quien celebraba la derrota de la Selección argentina dirigida por Lionel Scaloni mientras sonaba una de las canciones de la artista.

La publicación incluía la frase: “Como suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas”, un mensaje que generó indignación entre miles de fanáticos argentinos y provocó una fuerte ola de críticas en redes sociales.

Comunicado de las fans argentinas de Rosalía.

El comunicado de las fans argentinas de Rosalía

“A NUESTRA COMUNIDAD

Queremos tomarnos un momento para hablar sobre la situación que se generó en las últimas horas.

Como muchos de ustedes, estamos al tanto de lo ocurrido sobre el reposteo de Rosalía en TikTok. Entendemos el enojo, la tristeza y la decepción que generó en gran parte de la comunidad argentina, especialmente por el contexto y por el vínculo de cariño que siempre existió entre la artista y el público argentino.

También creemos importante recordar cuál es nuestro lugar. Motomamis Argentina es una comunidad creada por fans para fans. No formamos parte del equipo de Rosalía, no intervenimos en sus decisiones ni tenemos conocimiento de las publicaciones o acciones que realiza.

Desde este espacio elegimos seguir promoviendo el respeto. Podemos tener opiniones diferentes sobre lo sucedido, pero creemos que ninguna justifica los ataques, las agresiones o el hostigamiento hacia otras personas.

Conocemos el cariño que Rosalía siempre recibió en Argentina y esperamos que esta situación pueda atravesarse desde el diálogo y no desde el odio.

— Motomamis Argentina"