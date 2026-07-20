Minutos después de que Leandro Paredes regresara a la Argentina junto a sus compañeros de la Selección argentina, Camila Galante publicó un conmovedor mensaje en Instagram en el que destacó el sacrificio del futbolista durante el Mundial 2026.

"Hay momentos en la vida que quedan grabados para siempre, y este Mundial va a ser uno de ellos. No porque haya salido como todos soñábamos, sino porque tanto vos como este grupo demostraron una vez más lo enormes que son“, comenzó escribiendo.

La esposa del volante remarcó el compromiso que tuvo Paredes en cada partido y el esfuerzo realizado para volver a disputar una final del mundo.

Leandro Paredes. Foto: Instagram ccamilagalantee

"Dejaste el alma en cada partido, en cada minuto, defendiendo esta camiseta que tanto amás. Llegar a una final del mundo no lo hace cualquiera, pero con todo el sacrificio y la disciplina ustedes lo lograron una vez más“, expresó.

Camila Galante reveló el orgullo que sienten sus hijos por Leandro Paredes

Camila Galante con sus hijos ictoria, Giovanni y Lautaro. Fotos: Instagram ccamilagalantee

En otro tramo de la publicación, la influencer habló del vínculo entre el futbolista y sus hijos, quienes siguieron de cerca cada partido de la Selección.

"Dos de nuestros hijos ya son grandes y entienden todo. No sabés el orgullo que sienten al hablar de vos. Te miran con los ojos llenos de admiración, esperan cada partido para alentarte y después correr a abrazarte, en cualquier parte del mundo“, escribió.

Además, destacó que los chicos crecieron viendo el ejemplo de un padre que nunca dejó de luchar por sus sueños.

"Saben que tienen un papá que lucha por sus sueños, que nunca deja de creer y que jamás baja los brazos“, agregó.

Leandro Paredes. Foto: Instagram ccamilagalantee

“Para nosotros siempre vas a ser un campeón”

Sobre el final de su mensaje, Camila Galante aseguró que el verdadero legado de Leandro Paredes está en los valores que transmite a su familia y no únicamente en los títulos obtenidos.

Leandro Paredes y Lautaro Martínez. Crédito: Captura video

"Para nosotros no necesitás una copa para ser grande. Tu grandeza está en los valores que nos transmitís, en el ejemplo que das y en la persona que sos cuando estás en casa“, afirmó.

Y cerró con una declaración de amor que conmovió a sus seguidores: "Estoy inmensamente orgullosa de vos. Para nosotros siempre vas a ser un campeón. Acá los esperamos con la cabeza en alto porque ustedes ya son campeones de todo. Te amamos con todo el corazón“.