El MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey vibró este domingo con una final del Mundial 2026 cargada de tensión y dramatismo. Argentina y España empataron 0-0 en los 90 minutos reglamentarios y la definición se fue al alargue, en un partido marcado por la actuación estelar de Emiliano “Dibu” Martínez y la expulsión de Enzo Fernández que dejó a la Scaloneta con un hombre menos en el tramo decisivo.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni planteó un partido combativo desde el inicio, con un 4-4-2 sólido y mucha entrega en el mediocampo. Rodrigo De Paul y Enzo Fernández batallaron en la zona central, mientras que Nicolás González y Alexis Mac Allister se sacrificaron en el retroceso para contener los avances españoles.

Argentina España en la Final del Mundial 2026 (Foto: Reuters)

Del otro lado, la España de Luis de la Fuente apostó a su habitual dominio de pelota, con Rodri como eje y la velocidad de Lamine Yamal por la banda. Sin embargo, la estrategia de cansar al rival no funcionó con los ibéricos que dominaron con comodidad todo el partido con una posesión promedio cercana al 70 por ciento.

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El Dibu fue la gran figura del encuentro. Desde el arranque, el marplatense respondió con reflejos ante cada intento español: tapó un cabezazo de Nico Williams en el área chica y desactivó remates de Mikel Oyarzabal, Pedri y Dani Olmo. En total, sumó 10 atajadas en los 90 minutos, incluyendo una intervención decisiva sobre el final ante un tiro libre de Lamine Yamal.

Argentina España en la Final del Mundial 2026 (Foto: Reuters)

La defensa argentina también tuvo que reacomodarse tras la salida obligada de Lisandro Martínez por lesión a los 43 minutos del primer tiempo, reemplazado por Nico Otamendi. El partido se jugó con dientes apretados y pocas situaciones claras, pero cada avance español encontró la resistencia del arquero argentino.

El segundo tiempo sumó más tensión cuando, a los 53 minutos, Leandro Paredes vio la tarjeta amarilla tras una falta sobre Rodri. Pero el golpe más duro llegó a los 90+3: Enzo Fernández recibió la segunda amarilla y dejó a la Selección con 10 jugadores para el cierre y el alargue.

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A pesar de la inferioridad numérica, el equipo argentino resistió los embates de España y buscó sus chances con cambios tácticos de Scaloni, que incluyó a Facundo Medina, Giuliano Simeone y Nahuel Molina para refrescar el equipo. El desgaste físico y la estrategia dominaron el tramo final, con la definición abierta y la tensión al máximo.

Cuando no había transcurrido un minuto del segundo tiempo suplementario, Ferrán Torres marcó el único tanto de España que se consagró campeona dle Mundo por segunda vez en la historia.

El duelo entre Argentina y España se disputó ante más de 82.000 espectadores en el MetLife Stadium, con una hinchada argentina que copó las tribunas y alentó sin parar. La previa estuvo marcada por la emoción: María Becerra cantó el himno nacional, hubo shows de artistas internacionales y la expectativa por la posible cuarta estrella para la Albiceleste.

Argentina España en la Final del Mundial 2026 (Foto: Reuters)

El partido, que comenzó a las 16:00 (hora argentina), tuvo un desarrollo parejo y cargado de nerviosismo. La única vez que ambos equipos se habían enfrentado en un Mundial fue en 1966, con triunfo argentino. Ahora, la historia se escribe en tiempo real y la definición queda abierta en el alargue, con la Selección dejando todo en busca de la gloria.

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