La final del Mundial 2026 entre Argentina y España no solo quedó marcada por el resultado deportivo, sino también por la polémica que generó el espectáculo musical del entretiempo. En medio de la transmisión, Mario Pergolini sorprendió con un mensaje tajante en sus redes sociales.

“Ojalá prohíban de por vida los entretiempos musicales en los partidos de fútbol. Y ya que están, también los cooling breaks. Y más si están Shakira y Coldplay“, escribió en una historia de Instagram, dejando en claro su rechazo al formato.

Mario Pergolini y Lionel Messi (Fotos: captura eltrece y Instagram @afaseleccion)

El comentario del conductor se viralizó rápidamente y dividió opiniones entre los fanáticos. Mientras algunos coincidieron en que el fútbol no necesita shows musicales, otros celebraron la presencia de artistas internacionales y defendieron el estilo “a lo Super Bowl” que la FIFA implementó por primera vez en una final de Copa del Mundo.

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Durante el entretiempo, el estadio fue escenario de un despliegue artístico sin precedentes. El show, dirigido por Chris Martin de Coldplay, reunió a estrellas como Madonna, BTS, Justin Bieber y Shakira, quien interpretó el tema oficial del torneo, “Dai Dai”. La secuencia incluyó la participación de los exfutbolistas Ronaldo y Ronaldinho junto a Madonna, el Coro PS22, personajes de Plaza Sésamo y Los Muppets.

El espectáculo duró 11 minutos, con un descanso total de 17 minutos, apenas dos más que lo habitual, para permitir el montaje y desmontaje del escenario. La apuesta de la FIFA buscó replicar la magnitud de los eventos de la NFL, generando un debate sobre la tradición futbolera y la integración de grandes shows en el deporte.

La decisión de la FIFA de sumar un show internacional en la final del Mundial generó una grieta entre quienes defienden el fútbol tradicional y quienes celebran la integración de grandes espectáculos. El mensaje de Mario Pergolini encendió la discusión y dejó en evidencia que, más allá del resultado, la cultura futbolera sigue siendo terreno de debate.

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