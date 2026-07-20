Mientras la Selección Argentina comienza a regresar al país tras la final del Mundial 2026, una información sobre Lionel Messi generó expectativa. Según revelaron en TN, el capitán de La Scaloneta podría tomar un avión privado desde Miami con destino directo a Rosario para estar con su papá, Jorge.

La información fue dada a conocer por el periodista Marcos Barroca desde el predio de la AFA, donde continúa el importante operativo de seguridad montado para recibir a la delegación argentina: "Todo en potencial“, aclaró el cronista antes de brindar los detalles sobre el posible viaje del rosarino.

Luego explicó que parte del plantel regresará en un vuelo comercial: “Lo que tengo entendido es que son 15 los jugadores que vienen en el vuelo de Aerolíneas Argentinas“.

Lionel y Jorge Messi (Foto: Instagram @jorge.sole)

Con respecto a Messi, Barroca aseguró que el futbolista permanece en Estados Unidos junto a su familia y que su regreso todavía no está confirmado: “La otra información que yo tengo para brindarles es que Lionel Messi está en Miami, está con su familia y que quizás en la noche de hoy esté volando desde Miami directamente a Rosario“.

El periodista remarcó que, hasta el momento, no hay precisiones sobre el horario del vuelo, aunque el operativo ya estaría preparado: "Todavía no hay confirmación del horario del vuelo, pero ya está su vuelo privado allí en Miami esperando y solamente falta la decisión de Lionel Messi del momento en que sale rumbo a la Argentina“, cerró.

Marcos Barroca: “Lionel Messi está en Miami, está con su familia y que quizás en la noche de hoy esté volando desde Miami directamente a Rosario“.

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EL MENSAJE PRIVADO QUE LIONEL MESSI LE ENVIÓ A ÁNGEL DE BRITO TRAS LA VICTORIA DE ARGENTINA ANTE INGLATERRA EN EL MUNDIAL 2026

El triunfo de la Selección Argentina por 2 a 1 frente a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 dejó una inesperada perlita fuera de la cancha. Ángel de Brito contó que, apenas terminó el partido, recibió un mensaje privado de Lionel Messi que lo emocionó.

Fue el propio conductor quien reveló el intercambio en su programa, donde explicó que había compartido en sus redes sociales un video celebrando uno de los goles de la Selección. Minutos después, el capitán argentino reaccionó a esa publicación: “Me puso: ‘¡Qué alegría!’, comentándome la historia”, contó De Brito, conmovido por el gesto del rosarino.

El mensaje volvió a dejar en evidencia la buena relación que mantienen desde hace años. De hecho, el periodista ya había contado en distintas oportunidades que la familia de Messi sigue de cerca los programas que conduce y suele estar al tanto de lo que ocurre en la televisión argentina.

Foto: Captura de video de Instagram (@angeldebritooki)

La revelación generó repercusión entre los integrantes del ciclo. Romi Scalora, panelista de Ángel Responde (Bondi Live), resumió la sorpresa con una frase tan breve como contundente: “Es un genio”.

Ángel de Brito: “Me puso: ‘¡Qué alegría!’, comentándome la historia”.

El gesto de Messi con Ángel no pasó inadvertido y volvió a reflejar la cercanía que el capitán de la Selección mantiene con algunos referentes de los medios argentinos, incluso en medio de la concentración por el Mundial 2026.