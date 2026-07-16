Durante toda su cobertura del Mundial 2026 junto a Matías Palleiro, Momo y Arturo, Jimena Barón protagonizó un fenómeno inesperado en las redes sociales.

Partido tras partido, la actriz y cantante aparecía con un particular muñeco de Jesús, al que sacaba en los momentos más complicados de la Selección Argentina.

Con el correr de los encuentros, el simpático ritual se volvió viral y cientos de seguidores comenzaron a pedirle que “sacara a Jesús” cada vez que el equipo de Lionel Messi atravesaba una situación difícil en la cancha.

Incluso, antes del duelo frente a Inglaterra, las redes volvieron a llenarse de mensajes reclamando la presencia del ya famoso amuleto.

El emotivo significado del muñeco de Jesús de Jimena Barón (Instagram de Jimena Barón)

El emotivo significado del muñeco de Jesús de Jimena Barón

Tras el revuelo que generó el muñeco durante el Mundial, Jimena decidió revelar por primera vez la historia que hay detrás del objeto que nunca dejó de acompañarla.

A través de una historia de Instagram, escribió: “Este Jesús me lo regaló el cura que bautizó a Arturo. Me acompañó y acompaña en momentos muy importantes”.

Luego, contó que el muñeco también tiene un significado muy especial para ella por otro motivo: “Además no me gusta volar (a pesar de viajar mucho), si hay turbulencia la paso muy mal, por eso lo llevo siempre conmigo”.

Finalmente, explicó por qué el amuleto estuvo presente en todos los encuentros de la Scaloneta y cerró con un deseo para la gran definición del torneo.

“Por supuesto, que juegue Argentina es importantísimo, por ende Jesús terminó viendo todos los partidos y, si Dios quiere, ahí estaremos en la final”, contó Jimena Barón, emocionada.