Al final del partido entre Argentina e Inglaterra por la segunda semifinal del Mundial 2026, Tini Stoessel, junto a los hijos de Rodrigo de Paul, se encontró con el futbolista de la Selección en las gradas del Mercedes Benz Stadium.

Las cámaras de TyC Sports registraron el instante en el que Tini Stoessel, acompañada por Francesca y Bautista, los hijos de Rodrigo De Paul, conversó con el jugador. En medio de la charla, ambos sellaron el encuentro con un cálido beso, un gesto que no pasó desapercibido y rápidamente se viralizó en las redes sociales.

Como suele suceder después de cada encuentro, los jugadores comparten un rato con familiares y allegados en las tribunas de los estadios.

Así fue el festejo a los besos de Tini Stoessel y De Paul tras Argentina - Inglaterra (Foto: captura Instagram @tycsports)

TINI STOESSEL, SIEMPRE AL LADO DE RODRIGO DE PAUL EN EL MUNDIAL 2026

Cada triunfo de la Selección Argentina vino acompañado de un romántico gesto de Tini Stoessel hacia Rodrigo de Paul.

Foto: Captura de Instagram Stories (@tinistoessel)

Cuando Argentina le ganó a Egipto, Tini compartió en Instagram una emotiva imagen del mediocampista en pleno festejo y le dedicó unas palabras.

Sobre la imagen, la cantante escribió una dedicatoria tan breve como contundente: “Te amo, mi amor” y, debajo, agregó: “Te amo, Argentina”, acompañado de un corazón blanco y la bandera argentina.