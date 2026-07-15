La clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026 tras vencer 2-1 a Inglaterra desató una verdadera fiesta entre los hinchas. Como era de esperar, la China Suárez y Wanda Nara también mostraron su emoción en sus redes sociales tras la remontada del equipo de Lionel Scaloni.

La actriz compartió en sus historias de Instagram una imagen de la transmisión televisiva en el momento de los festejos de los futbolistas sobre el campo de juego. Sobre la foto escribió un mensaje cargado de entusiasmo: “Vamos carajooooooooooooooooooo, qué lindo es ser argentinooooooooooo. Argentina”, acompañado por una bandera argentina.

La China Suárez festejó el triunfo de Argentina sobre Inglaterra (Fotos: Instagram @sangrejaponesa)

En la imagen se puede ver a Lionel Messi celebrando junto a sus compañeros mientras la transmisión anuncia la clasificación del seleccionado a la final, donde enfrentará a España en busca de un nuevo título mundial.

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LA EMOCIÓN DE LA CHINA SUÁREZ Y WANDA NARA TRAS LA CLASIFICACIÓN DE ARGENTINA A LA FINAL DEL MUNDIAL

Por su parte, Wanda Nara eligió publicar un video tomado por Maxi López desde su cobertura mediática en la periferia del campo de juego en el que se observa a los jugadores saludando y festejando con el público que acompañó a la Selección tras el pitazo final.

Sin agregar un extenso comentario (“Vamosssss Argentina. Vamos”), la empresaria dejó que las imágenes hablaran por sí solas y se sumó a la euforia colectiva que inundó las redes sociales apenas terminó el encuentro. Miles de usuarios compartieron videos, fotos y mensajes celebrando la histórica remontada argentina.

Wanda Nara festejó la victoria de Argentina sobre Inglaterra (Fotos: Instagram @wanda_nara) Por: Hernan Jorge Khatchadourian

Con estilos diferentes, tanto la China Suárez y Wanda Nara coincidieron finalmente en compartir la alegría de millones de argentinos que siguieron la semifinal y celebraron una nueva clasificación de la Albiceleste a la final de una Copa del Mundo.

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