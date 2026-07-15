Argentina le ganó 2 a 1 a Inglaterra ¡y está en la final de la Copa Mundial de la FIFA 26™!

El gol de Anthony Gordon a los 10 minutos del segundo tiempo pareció demoledor, ya que el bloque defensivo que montó el DT Thomas Tuchel parecía impenetrable.

Sin embargo, el fuego sagrado ardió en los corazones patrios para que a los 40 del segunto tiempo Enzo Fernández rematara desde afuera para hundir la pelota en la red.

Enzo Fernández. AP

Ese envión anímico hizo que Lautaro Marínez hiciera un pase a la red con la cabeza luego de ganar en el área ante los gigantes europeos. Claro... Es que Messi le tiró un centro certero con la derecha, su pierna menos hábil.

Lautaro Martínez. (Foto: AP)

Lionel Messi hizo historia

Será la tercera final de Lionel Messi, y la séptima que disputa la Selección Nacional.

En la previa, Lionel Scaloni había declarado que contra Inglaterra era “un partido más”, pero tanto en las tribunas como en el campo de juego como un verdadero clásico en el que había que darlo todo.

Lionel Messi y Lautaro Martínez. AP

La mítica camiseta azul con la que Diego Armando Maradona entró en la historia volvió a ser letal para los ingleses.

Además, tal como marcaban las estadísticas, se mantuvo la curiosidad de que cada vez que Argentina jugó una semifinal después llegó a la final.

El récord que buscará batir Lionel Scaloni

Lionel Scaloni. (Foto: AP)

De esta manera, Scaloni logró igualar el desempeño de Carlos Bilardo como DT al llegar dos veces a las instancias decisivas, con la ilusión de que pueda superarlo.

Lionel Messi. AP

Cuándo, dónde y a qué hora será la final frente a Inglaterra

El domingo a las 16 en el New Jersey Stadium esperará la sorprendente España, quien anuló a los temibles Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé con un exquisito juego colectivo en el que Lamine Yamal fue uno más y no hizo goles en el 2-0.