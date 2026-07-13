Nico Vázquez sorprendió al revelar la cábala que sostiene con Lionel Messi durante cada Mundial. El actor, amigo del capitán de la Selección Argentina desde 2012, contó que mantiene una costumbre infalible con el futbolista antes y después de los partidos.

En diálogo con Oliver Quiroz para Infama, Vázquez relató cómo sintió el último encuentro de la Scaloneta. “Viví el partido de Argentina como cualquier fanático, como cualquier argentino. Con mucha ansiedad, con mucho nervio”, expresó.

Leo Messi y Nico Vázquez (Foto: Instagram @nicovazquezok)

El actor explicó que siguió parte del Mundial mientras estaba de vacaciones y el resto ya desde la Argentina. “Tuve la suerte de que me había ido de vacaciones, así que un poco en otra parte del mundo, que también se vive de una manera terrible, con los horarios y eso, pero estuvo espectacular. Y ahora los últimos acá en Argentina. Cuando lo ves en tu país es increíble, porque vibra todo mucho más”, señaló.

Leé más:

Leo Messi fue a ver Rocky, la obra de Nico Vázquez: “¡Es una gran noche!”

CÓMO ES LA CÁBALA QUE NICO VÁZQUEZ MANTIENE CON LIONEL MESSI EN CADA MUNDIAL

Aunque aseguró que ya no es tan cabulero como antes, Vázquez reconoció que con Messi mantiene una tradición especial. “No, no soy cabulero. Cuando era más pendejo, sí. Por ahí veía los partidos siempre con la misma gente, el mismo equipo. No, ahora trato de que se dé de manera espontánea y siempre acompañado de familia, de amigos, así que está buenísimo”, explicó.

Sin embargo, al referirse a su relación con el capitán, admitió: “Hablo mucho con él siempre y sobre todo tenemos… Bueno, ahí sí siento que hay una cábala mía, por lo menos, de acompañarlo desde siempre en todos los mundiales, en los que nos fue muy bien, en los que no nos fue tan bien. Y me gusta hablar con él los días previos”.

Leo Messi y Nico Vázquez (Foto: Instagram @nicovazquezok)

Vázquez reveló el detalle que intenta respetar en cada encuentro de la Selección: “El día del partido siempre hablamos después del partido, nunca antes. Eso sí es cábala por ahí”. El actor contó que este domingo volvió a cumplir con esa costumbre tras el triunfo argentino. “Cuando terminó el partido, hablamos. Lo que me dijo me lo guardo para mí. Pero tiene una felicidad enorme y obviamente, junto a todo el equipo, están ahí expectantes”, cerró.

Leé más:

La romántica declaración de amor de Dai Fernández a Nico Vázquez en su cumpleaños

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.