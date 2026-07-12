Este domingo, Marcela Tauro mostró en Infama cómo unos efectivos de seguridad que acompañaban a Tini Stoessel en las inmediaciones del Estadio Kansas agredían al cronista de América, Martín Salwe, al punto de dejarle lastimaduras en tu torso.

Tras la agónica victoria de la Selección Argentina sobre Suiza, el cronista de América TV intentó abordar a la cantante a la salida del estadio, pero luego de que ella apenas le dirigiera la mirada cuando él le pedía a los gritos un saludo para Argentina, dos efectivos se acercaron a sacarlo del lugar de manera hostil y agresiva.

La violenta agresión de la seguridad de Tini Stoessel a Martín Salwe (Foto: captura América TV)

Desde Infama, Cora Debarbieri se comunicó con la madre de Tini, Mariana Muzlera, y obtuvo respuesta. “Mariana me dice ‘Tini no tiene seguridad privada en Miami. Solo se mueve con seguridad cuando tiene shows’, y no sabe decirme quiénes son esas personas, ni por quiénes están puestas esas personas”, señaló.

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Marcela Tauro se animó a especular que los efectivos fueron colocados por FIFA o AFA, yen eso coincidió Muzlera. “‘Siempre son los del estadio, la gente que acompaña. Acompañan desde el trayecto del palco al auto, me dice Mariana’”, agregó Debarbieri.

“’El tema es que ellos no saben quiénes son los que se acercan’”, leyó Cora, sobre los efectivos de seguridad, y opinó: “Al ser de allá, desconocen si son periodistas”. “‘Esa gente no es del entorno de Tini. Seguramente es del estadio, son policías o son personas de civil que nada tienen que ver con Tini’“, cerró de Barbieri.

Tini Stoessel y sus padres (Foto: Instagram @tinistoessel)

Por su parte, Karina Iavícoli recibió un breve mensaje de Alejandro Stoessel, quien coincidió con su ex. “Él me dice ‘La verdad no tengo idea porque Martina no suele tener seguridad privada, excepto en los shows’”, leyó la panelista.

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