La llegada de Antonela Roccuzzo al Kansas City Stadium para ver a la Selección Argentina frente a Suiza, por los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 26™, volvió a generar expectativas.

Acompañada por Thiago, Mateo y Ciro, los hijos menores de Lionel Messi, la rosarina volvió a deslumbrar por la simpleza y elegancia de su look.

Una vez más, Antonela eligió lucir la remera alternativa del vigente campeón mundial.

Así llegaba Antonela Roccuzzo al estadio de Kansas junto a Mateo y Ciro Messi. (@naiaravecchio)

Sonriente ante las cámaras, Roccuzzo avanzó sin detenerse ante los periodistas escoltada por personal de seguridad.