El ingenio de Marta Fort (22) para desafiar a la fábrica de chocolates más prestigiosa del mundo fue magistral, ya que aprovechó la previa del partido de Argentina contra Suiza por los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 26™.

Súper sensual, la hija de Ricardo Fort mostró cómo se abotonaba su pantaloncito corto de jean y se colocaba la remara alternativa de la Selección Nacional, dejando ver su ropa interior.

Más allá de lucir su cuerpo y blanquear sus secretos de belleza, el mensaje que acompañó el video era claro: “Ready (lista) para vencer a Lindt”.

Marta Fort desafió a Lindt, la competencia Suiza de su fábrica de chocolates.

Para los despistados, la heredera del imperio chocolatero argentino chicaneó a la empresa que vende los más exquisitos bombones del planeta, y que se vende en todos los free shops.

Marta Fort

Qué hace Marta Fort en el Mundial

Si bien Miami siempre fue un segundo hogar de Marta Fort, este año la hija de Ricardo Fort se destaca como influencer de Blender, el canal de streaming para el cual genera contenido durante la * Copa Mundial de la FIFA™.