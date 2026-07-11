Julieta Puente volvió a sorprender a sus seguidores con una nueva tanda de fotos del nacimiento de su hija Serena, a poco más de una semana de haber compartido las primeras postales de su llegada. La actriz publicó el material a través de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula cientos de seguidores que siguieron de cerca su embarazo junto a Facundo Miguelena.

En el posteo, Puente incluyó tomas en blanco y negro del quirófano, una imagen de la beba recién nacida siendo revisada y una postal en la que Facundo Miguelena sostiene a Serena en brazos mientras la actriz lo mira desde la camilla.

Facundo Miguelena sostiene a Serena en brazos vestido con ambo de quirófano, mientras Julieta Puente lo mira sonriente desde la camilla. Fuente: Instagram @julieta_puente. Por: Instagram

También se ve una fotografía tierna donde se aprecia la manito de la recién nacida con la pulsera identificatoria del sanatorio.

Primer plano de la mano de Serena, con la pulsera identificatoria del sanatorio, apoyada sobre la mano de uno de sus papás. Fuente: Instagram @julieta_puente. Por: Instagram

SERENA MIGUELENA YA ESTÁ EN CASA

Junto a las fotos, la actriz escribió un texto cargado de humor y emoción en el que contó que ya pasó sus primeros días en la clínica y que ahora está instalada en su casa junto a los papás, a quienes describió como un poco asustados por la llegada de la beba.

Momento del parto en blanco y negro, con el equipo médico asistiendo a Julieta Puente en la camilla del quirófano. Fuente: Instagram @julieta_puente. Por: Instagram

Puente bromeó preguntando a sus seguidoras si tenían referencias de “los papis intensos” que la recibieron, en referencia a Miguelena y a ella misma.

El posteo de Julieta Puente. Crédito: Instagram @julieta_puente. Por: Instagram

El posteo confirmó además la fecha exacta del nacimiento, ocurrido el 30 de junio de 2026, y cerró con un mensaje sobre la magnitud del amor que sintió al conocer a su hija. La publicación superó rápidamente los 200 mil “me gusta” y generó más de 2 mil comentarios de colegas y seguidores que le desearon lo mejor a la nueva familia.

LOS MENSAJES DE SUS COLEGAS TRAS EL POSTEO

Entre los comentarios se destacaron los de otras figuras del ambiente, que le enviaron saludos y felicitaciones apenas se conoció la noticia.

La emoción de la familia al conocer a Serena. Crédito: Instagram @julieta_puente.

Usuarias remarcaron la emoción de ver las imágenes del parto y coincidieron en desear que la familia disfrute de esta nueva etapa con salud y tranquilidad.

Serena recién nacida con las manos de sus papás acompañándola desde los costados. Fuente: Instagram @julieta_puente. Por: Instagram

Puente y Miguelena habían mantenido gran parte del embarazo alejado del ojo público, por lo que cada nueva publicación relacionada con Serena genera fuerte repercusión entre los seguidores de la pareja, que esperaban con ansiedad conocer más detalles del nacimiento.