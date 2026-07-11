Wanda Nara volvió a generar revuelo en las redes sociales con un breve, pero llamativo mensaje. La conductora respondió una publicación de Ciudad Magazine que informaba sobre los planes de Mauro Icardi y la China Suárez tras su viaje a Miami con una frase de apenas tres palabras: “Mamá Toni Cataldi”.

El comentario apareció debajo de la noticia que detallaba que la pareja permanecería unos días en Buenos Aires antes de viajar a Turquía para acompañar el regreso del futbolista al Galatasaray, donde retomará sus compromisos deportivos, conforme había informado el periodista Gustavo Méndez.

Wanda Nara respondió a una publicación de Ciudad Magazine y generó todo tipo de debates (Foto: X/@ciudad_magazine).

Como suele ocurrir con cada publicación de Wanda, el mensaje rápidamente se viralizó y dio lugar a múltiples especulaciones y debates ya que llegó apenas horas después de que se hiciera viral la denuncia pública de Tomás Cataldi contra su madre, la influencer Geraldine Mayer.

El joven había compartido un fuerte testimonio en redes sociales en el que relató presuntas situaciones de maltrato psicológico durante su infancia y adolescencia. Posteriormente, Mayer rompió el silencio en diálogo con Pilar Smith para LAM, negó las acusaciones y aseguró que los hechos “no son como él los cuenta”.

Wanda Nara respondió a una publicación de Ciudad Magazine y generó todo tipo de debates (Foto: X/@gusta_mendez).

“¿La trata de maltratadora de a la China? ¿Entendemos es?”, indagó Ángel de Brito en LAM, y desde su panel comentaron: “No sé qué interpretación hacer. Intuyo que está hablando de él”,

Sin embargo, la empresaria no explicó el significado de su mensaje ni mencionó a la China Suárez de manera directa, por lo que se trata únicamente de interpretaciones surgidas en redes sociales.

LA REPERCUSIÓN DEL COMENTARIO DE WANDA NARA EN LA PUBLICACIÓN DE CIUDAD MAGAZINE

El escueto mensaje fue suficiente para instalar un nuevo debate en X. Periodistas y programas de espectáculos como LAM, además de distintos portales especializados, se hicieron eco de la publicación y analizaron el posible destinatario de la frase.

Wanda Nara respondió a una publicación de Ciudad Magazine y generó todo tipo de debates (Foto: captura de LAM).

La respuesta de Wanda llegó, además, en un contexto en el que cualquier movimiento relacionado con Mauro Icardi y la China Suárez genera una fuerte repercusión pública, especialmente después del viaje que realizaron juntos a Miami y de los rumores sobre sus próximos proyectos.

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