A medida que el Mundial 2026 entra en su etapa decisiva, Mhoni Vidente volvió a compartir sus pronósticos sobre el desenlace del torneo. En esta oportunidad, la reconocida astróloga cubana se enfocó en los cruces de cuartos de final y sorprendió con su visión sobre el futuro de la Selección argentina.

Durante una entrevista con Heraldo Televisión, la vidente analizó el rendimiento del equipo dirigido por Lionel Scaloni y consideró que, aunque logrará avanzar una instancia más, no conseguirá defender el título obtenido en Qatar 2022.

LA PREDICCIÓN DE MHONI VIDENTE SOBRE ARGENTINA

Al referirse al presente de la Albiceleste, Mhoni aseguró que el desgaste físico del plantel podría jugar un papel determinante en la recta final del campeonato.

"Hay mucha polémica por lo que pasó en el partido entre Argentina y Egipto. Argentina está desgastada, no le va a alcanzar para llegar“, afirmó.

A pesar de ese análisis, sostuvo que el conjunto argentino conseguirá imponerse en los cuartos de final y eliminará a Suiza, asegurándose un lugar entre los cuatro mejores seleccionados del torneo.

La aterradora predicción de Mhoni Vidente para junio 2024 que alertó al mundo. (Foto: YouTube/ Universo Unicable)

QUIÉNES LLEGARÁN A LAS SEMIFINALES, SEGÚN MHONI VIDENTE

De acuerdo con la predicción de la astróloga, los cruces dejarán este cuadro de semifinalistas:

Francia , tras vencer a Marruecos.

España , luego de superar a Bélgica.

Inglaterra , después de eliminar a Noruega.

Argentina, tras derrotar a Suiza.

QUIÉN SERÁ EL CAMPEÓN DEL MUNDIAL 2026, SEGÚN LA ASTRÓLOGA

Aunque ubicó a la Selección argentina entre los cuatro mejores del certamen, Mhoni fue contundente al hablar del desenlace del campeonato. "Argentina no. El ganador va a quedar en Europa“, sentenció.

Si bien evitó señalar cuál de las selecciones europeas levantará la Copa del Mundo, dejó en claro que, según su visión, el próximo campeón saldrá del Viejo Continente, descartando la posibilidad de que la Albiceleste consiga el bicampeonato mundial.