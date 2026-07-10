La palabra de Paula Robles era la única que faltaba después del escándalo policial de Juana Tinelli con el exnovio, y parecería que nunca llegará ni siquiera luego de que la propia madre de Bautista Cuiña la denostara.

“No voy a hablar nada”, afirmó la bailarina entre risas al salir del teatro donde se presenta.

Sonriente e intentando mantener la buena onda, la exeposa de Marcelo Tinelli le dio besos al cronista de Intrusos para despacharlo sin declaraciones.

A diferencia de la carcajada que lanzó cuando le mencionaron a Amalia Granata, el rostro de fastidio de Robles fue contundente al escuchar la referencia a Julieta Olivero, la mamá del ex de Juana.

Marcelo Tinelli con su hija Juana tras el escándalo con su exnovio.

Cuando Juana Tinelli defendió a Paula Robles

Por su parte, en un reciente video que circuló por redes sociales, Juana había defendido a su mamá de las acusaciones de su exsuegra.

Juana Tinelli salió a bancar a su mamá tras las críticas de su exsuegra.

“No vale todo. Porque cuando se meten con mi vieja o se meten con mi salud, la verdad que eso no vale. No pueden decir ‘esa chica que se haga tratar’. Está defendiendo a su hijo y habla del departamento que tiene en Miami. ¿Qué tiene que ver?“, protestó.

“Que mi mamá es respetuosa porque le dejó la ropa de su hijo en seguridad. Pero estamos todos fucking crazy. ¿Está bajando una licuadora?“, chicaneó a los empresarios del rubro de venta de electrodomésticos.

En su descargo, además Juana Tinelli reveló que habló durante 9 minutos con la policía, luego de haber sido maltratada tanto por Bautista Cuiña y por el personal del boliche, pesea a lo cual no ratificó la denuncia...