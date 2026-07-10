Julieta Puente volvió a emocionar a sus seguidores. La influencer y entrenadora compartió en sus redes sociales el video del momento en que ella y su pareja, Facundo Miguelena, regresaron a su casa por primera vez junto a Serena, la beba que tuvieron hace apenas unos días.

“Y un día llegó EL DÍA: nos fuimos de casa siendo dos + Burpi y volvimos siendo tres”, escribió en el posteo, haciendo referencia a Burpi, la mascota de la familia que hasta ahora era la única “hija” de la pareja.

En el clip, que rápidamente se viralizó entre sus seguidoras, Julieta contó que lloró durante todo el trayecto desde la clínica hasta su hogar. “Lloré todo el viaje sin descanso”, relató la creadora de contenido, quien además reconoció que había imaginado ese momento “muchas muchas veces” antes de que finalmente sucediera.

Julieta Puente abraza a su hija Serena durante el viaje de regreso a casa tras el nacimiento. Fuente: Instagram @julieta_puente Por: Instagram @julieta_puente

La llegada de Serena a la casa familiar marcó el cierre simbólico de una etapa que Julieta documentó paso a paso desde el anuncio del embarazo.

CÓMO FUE EL NACIMIENTO DE SERENA, LA HIJA DE JULIETA PUENTE

Serena nació el martes 30 de junio y pesó 2,600 kilogramos, según había contado la propia Julieta en sus redes al horas de dar a luz. La influencer relató que todo se dio de manera inesperada, ya que lo que iba a ser una consulta obstétrica de rutina terminó adelantando el nacimiento de su primera hija. “Nos dio un lindo shot de adrenalina”, había escrito en aquel momento, agradeciendo a su equipo médico por acompañarla en el proceso.

Julieta Puente junto a Facundo Miguelena y su beba Serena en el regreso a casa. Fuente: Instagram @julieta_puente

Desde el primer día, Julieta convirtió el embarazo y la llegada de Serena en un relato colectivo junto a su comunidad de seguidoras, a quienes suele llamar cariñosamente “tías”. Compartió el anuncio del sexo del bebé con una bengala rosa en el jardín de su casa, después el baby shower sorpresa que le organizaron sus amigas, y finalmente cada detalle del parto y los primeros días de internación, ya que Serena nació con bajo peso y debió permanecer algunos días más en la clínica antes del alta.

EL VIDEO QUE EMOCIONÓ A SUS SEGUIDORES

El regreso a casa era, para Julieta, uno de los momentos más esperados de todo el proceso. En el video del viaje, se la puede ver conmovida junto a Facundo mientras trasladan a Serena en su butaca para bebés, en lo que fue descripto por la propia influencer como un momento que habían imaginado incontables veces antes de vivirlo.

La emoción del posteo generó una catarata de comentarios de cariño por parte de sus seguidoras, quienes acompañaron cada etapa de su maternidad.

Julieta Puente junto a Facundo Miguelena y su beba Serena en el regreso a casa. Fuente: Instagram @julieta_puente Por: Instagram @julieta_puente

Fiel a su estilo de compartir con total sinceridad las emociones que atraviesa como mamá primeriza, Julieta adelantó que en los próximos días seguirá contando más detalles de esta nueva etapa junto a Facundo, Serena y Burpi, la mascota que le dio la bienvenida a la beba en su primer día en el hogar familiar.