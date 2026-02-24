Juli Puente atraviesa uno de los momentos más especiales de su vida junto a Facu Miguelena. Mientras espera la llegada de su primera hija ,a quien llamará Serena, junto a su marido, la influencer fitness mostró los avances de la casa soñada en la que la familia comenzará una nueva etapa.

A un año de la mudanza, compartió imágenes del antes y después de la propiedad y dejó ver cómo transformaron cada rincón con un estilo moderno, minimalista y súper luminoso.

Juli Puente mostró cómo quedó su casa a un año de la mudanza (Foto: Instagram/@julieta_puente).

La vivienda, de líneas rectas y diseño contemporáneo, cuenta con amplios ventanales que conectan los ambientes interiores con el parque. En el exterior se destaca una galería techada, una parrilla y una piscina de diseño rectangular rodeada de césped y palmeras, ideal para disfrutar en familia.

En una de las imágenes del “antes”, se puede ver la fachada completamente blanca y el jardín aún sin intervenir. Con el paso de los meses, el espacio fue tomando forma hasta convertirse en un verdadero oasis urbano.

EL DORMITORIO PRINCIPAL Y EL LIVING: CALIDEZ Y ARMONÍA

Uno de los ambientes que más llamó la atención fue el dormitorio principal. Con una paleta en tonos neutros, la habitación de la casa de Juli Puente combina madera clara, textiles en beige y una iluminación LED cálida que recorre el respaldo de la cama. El espacio transmite armonía y serenidad, con muebles a medida y una estética que acompaña el concepto de la casa.

El living es otro de los grandes protagonistas. Allí se luce un amplio sillón en color claro, acompañado por almohadones en tonos tierra y una mesa de madera maciza. Los ventanales de piso a techo permiten una vista directa a la pileta y al jardín, potenciando la luz natural.

La influencer también mostró el sector de muebles con vitrinas e iluminación LED incorporada, donde exhibe copas y objetos deco, además de una estación de café que aporta un toque sofisticado al ambiente.

Fiel a su estilo y a su profesión vinculada al entrenamiento, Juli reveló que en la planta alta proyecta instalar su “gym soñado”. “Ojalá lo terminemos para cuando nazca Sere”, escribió con entusiasmo, en referencia a la bebé que viene en camino.

Entre avances, detalles de decoración y mucha emoción por la maternidad, Juli Puente dejó ver que está viviendo un presente pleno, combinando familia, trabajo y el sueño cumplido de la casa propia.

