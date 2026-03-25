Miley Cyrus celebró el icónico legado de Hannah Montana en la Avant Premiere de Hannah Montana: Especial 20° aniversario realizada en Los Ángeles en el El Capitan Theatre, el mismo lugar donde Hannah Montana: la película tuvo su estreno en 2009. El especial ya se encuentra disponible en Disney+.

Miley estuvo acompañada por los productores ejecutivos del especial: Tish Cyrus-Purcell, Alex Cooper, Matt Kaplan, Ashley Edens y Sam Wrench.

A ellos se sumaron los protagonistas originales de la serie Jason Earles, Moises Arias, Cody Linley, Anna Maria Perez de Tagle y Shanica Knowles, junto a invitados como Jaden Smith, Willow Smith, Lainey Wilson, Dara Reneé y más.

Hannah Montana: Especial 20° aniversario es una carta de amor a los fans, llena de nostalgia y momentos emotivos. Miley Cyrus repasa sus momentos más memorables en una entrevista exclusiva y en profundidad conducida por Alex Cooper.

“HANNAH MONTANA 20TH ANNIVERSARY SPECIAL” PREMIERE EVENT - Miley Cyrus and guests celebrate the world premiere of the “Hannah Montana 20th Anniversary Special” at the El Capitan Theatre and The Hollywood Roosevelt Hotel in Los Angeles on Monday, March 23, 2026. “Hannah Montana 20th Anniversary Special” premieres Tuesday, March 24 at 12:00 a.m. PDT on Disney+. (Disney/Ser Baffo) MILEY CYRUS Por: Ser Baffo | Disney

Además, la audiencia podrá disfrutar de un recorrido detrás de escena por el archivo personal de Miley, de caras conocidas e invitados sorpresa y una presentación musical especial de la artista.

Las fotos de Miley Cyrus en la avant premiere de Hannah Montana: Especial 20° aniversario

“HANNAH MONTANA 20TH ANNIVERSARY SPECIAL” PREMIERE EVENT - Miley Cyrus and guests celebrate the world premiere of the “Hannah Montana 20th Anniversary Special” at the El Capitan Theatre and The Hollywood Roosevelt Hotel in Los Angeles on Monday, March 23, 2026. “Hannah Montana 20th Anniversary Special” premieres Tuesday, March 24 at 12:00 a.m. PDT on Disney+. (Disney/Ser Baffo) MILEY CYRUS Por: Ser Baffo | Disney

“HANNAH MONTANA 20TH ANNIVERSARY SPECIAL” PREMIERE EVENT - Miley Cyrus and guests celebrate the world premiere of the “Hannah Montana 20th Anniversary Special” at the El Capitan Theatre and The Hollywood Roosevelt Hotel in Los Angeles on Monday, March 23, 2026. “Hannah Montana 20th Anniversary Special” premieres Tuesday, March 24 at 12:00 a.m. PDT on Disney+. (Disney/Frank Micelotta) MAXX MORANDO, MILEY CYRUS Por: Frank Micelotta | Disney

“HANNAH MONTANA 20TH ANNIVERSARY SPECIAL” PREMIERE EVENT - Miley Cyrus and guests celebrate the world premiere of the “Hannah Montana 20th Anniversary Special” at the El Capitan Theatre and The Hollywood Roosevelt Hotel in Los Angeles on Monday, March 23, 2026. “Hannah Montana 20th Anniversary Special” premieres Tuesday, March 24 at 12:00 a.m. PDT on Disney+. (Disney/Frank Micelotta) ALEX COOPER Por: Frank Micelotta | Disney

“HANNAH MONTANA 20TH ANNIVERSARY SPECIAL” PREMIERE EVENT - Miley Cyrus and guests celebrate the world premiere of the “Hannah Montana 20th Anniversary Special” at the El Capitan Theatre and The Hollywood Roosevelt Hotel in Los Angeles on Monday, March 23, 2026. “Hannah Montana 20th Anniversary Special” premieres Tuesday, March 24 at 12:00 a.m. PDT on Disney+. (Disney/Frank Micelotta) BRANDI CYRUS, MILEY CYRUS, TISH CYRUS-PURCELL Por: Frank Micelotta | Disney

“HANNAH MONTANA 20TH ANNIVERSARY SPECIAL” PREMIERE EVENT - Miley Cyrus and guests celebrate the world premiere of the “Hannah Montana 20th Anniversary Special” at the El Capitan Theatre and The Hollywood Roosevelt Hotel in Los Angeles on Monday, March 23, 2026. “Hannah Montana 20th Anniversary Special” premieres Tuesday, March 24 at 12:00 a.m. PDT on Disney+. (Disney/Frank Micelotta) LILY-ROSE PURCELL, MAXX MORANDO, MILEY CYRUS, TISH CYRUS-PURCELL, DOMINIC PURCELL, BRANDI CYRUS Por: Frank Micelotta | Disney

“HANNAH MONTANA 20TH ANNIVERSARY SPECIAL” PREMIERE EVENT - Miley Cyrus and guests celebrate the world premiere of the “Hannah Montana 20th Anniversary Special” at the El Capitan Theatre and The Hollywood Roosevelt Hotel in Los Angeles on Monday, March 23, 2026. “Hannah Montana 20th Anniversary Special” premieres Tuesday, March 24 at 12:00 a.m. PDT on Disney+. (Disney/Ser Baffo) SHANICA KNOWLES, ANNA MARIA PEREZ DE TAGLE, MILEY CYRUS, CODY LINLEY, JASON EARLES, MOISES ARIAS Por: Ser Baffo | Disney

“HANNAH MONTANA 20TH ANNIVERSARY SPECIAL” PREMIERE EVENT - Miley Cyrus and guests celebrate the world premiere of the “Hannah Montana 20th Anniversary Special” at the El Capitan Theatre and The Hollywood Roosevelt Hotel in Los Angeles on Monday, March 23, 2026. “Hannah Montana 20th Anniversary Special” premieres Tuesday, March 24 at 12:00 a.m. PDT on Disney+. (Disney/Frank Micelotta) MILEY CYRUS Por: Frank Micelotta | Disney

En celebración del especial y del 20° aniversario de Hannah Montana, del sábado 28 de marzo al viernes 3 de abril, de 14 a 22 hs, en el tercer piso del DOT Baires Shopping (Vedia 3600, CABA), los fans podrán disfrutar de una experiencia inmersiva que incluirá un karaoke para cantar sus canciones favoritas, un espacio para recrear el icónico look de Hannah y un espacio para realizarse fotos inspirado en el universo de la serie.