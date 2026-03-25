La espera terminó para los fanáticos de Hannah Montana: desde este martes, Disney+ estrenó el “Especial 20° aniversario” de la icónica serie que conquistó a millones de chicos y chicas en todo el mundo.

A dos décadas del debut de la ficción en Disney Channel, el especial propone un viaje emotivo y nostálgico por el universo de Miley Stewart, el personaje que catapultó a la fama a Miley Cyrus.

Volvió Hannah Montana. Foto: prensa Disney+

Miley Cyrus, cara a cara con su pasado

El corazón del especial es una entrevista exclusiva y en profundidad, conducida por Alex Cooper, donde Miley repasa los momentos más memorables de su paso por la serie.

Además, la producción invita a los fans a recorrer el archivo personal de la artista, con imágenes inéditas, anécdotas detrás de escena y la participación de caras conocidas e invitados sorpresa.

Como broche de oro, Miley Cyrus sorprende con una presentación musical especial, pensada especialmente para este aniversario.

Volvió Hannah Montana. Foto: prensa Disney+

Volvió Hannah Montana. Foto: prensa Disney+

Volvió Hannah Montana. Foto: prensa Disney+

Una producción pensada para los fans

El especial, producido por HopeTown Entertainment y Unwell Productions, tiene a Ashley Edens como showrunner y a Miley Cyrus, Tish Cyrus-Purcell, Alex Cooper y Matt Kaplan como productores ejecutivos.

Alex Cooper, además de conducir la entrevista, guía a los seguidores de Hannah Montana a través de esta celebración tan esperada.

Volvió Hannah Montana. Foto: prensa Disney+

Cómo ver el especial y aprovechar la promo de Disney+

Para quienes quieran revivir la historia completa, Disney+ ofrece la colección completa de Hannah Montana en su plataforma.

El especial ya está disponible para ver en streaming y promete emocionar a quienes crecieron con las canciones, los secretos y las aventuras de Hannah Montana.