La espera terminó para los fanáticos de Hannah Montana: desde este martes, Disney+ estrenó el “Especial 20° aniversario” de la icónica serie que conquistó a millones de chicos y chicas en todo el mundo.
A dos décadas del debut de la ficción en Disney Channel, el especial propone un viaje emotivo y nostálgico por el universo de Miley Stewart, el personaje que catapultó a la fama a Miley Cyrus.
Miley Cyrus, cara a cara con su pasado
El corazón del especial es una entrevista exclusiva y en profundidad, conducida por Alex Cooper, donde Miley repasa los momentos más memorables de su paso por la serie.
Además, la producción invita a los fans a recorrer el archivo personal de la artista, con imágenes inéditas, anécdotas detrás de escena y la participación de caras conocidas e invitados sorpresa.
Como broche de oro, Miley Cyrus sorprende con una presentación musical especial, pensada especialmente para este aniversario.
Una producción pensada para los fans
El especial, producido por HopeTown Entertainment y Unwell Productions, tiene a Ashley Edens como showrunner y a Miley Cyrus, Tish Cyrus-Purcell, Alex Cooper y Matt Kaplan como productores ejecutivos.
Alex Cooper, además de conducir la entrevista, guía a los seguidores de Hannah Montana a través de esta celebración tan esperada.
Cómo ver el especial y aprovechar la promo de Disney+
Para quienes quieran revivir la historia completa, Disney+ ofrece la colección completa de Hannah Montana en su plataforma.
El especial ya está disponible para ver en streaming y promete emocionar a quienes crecieron con las canciones, los secretos y las aventuras de Hannah Montana.