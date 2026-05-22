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Pastelitos y tortas fritas para el 25 de mayo: dos recetas caseras imperdibles para acompañar el mate

Son dos clásicos de las fechas patrias argentinas que siguen presentes en meriendas familiares y reuniones con amigos.

Pastelitos criollos y tortas fritas, la receta para el 25 de mayo.
Pastelitos criollos y tortas fritas, la receta para el 25 de mayo. Foto: montaje

El 25 de mayo en Argentina tiene sabores que se repiten todos los años y que ya forman parte de la tradición popular. Además del locro y las comidas saladas, en muchas casas aparecen los pastelitos y las tortas fritas, dos preparaciones ideales para compartir en una tarde de mate.

Los pastelitos criollos se destacan por su masa hojaldrada y crocante, que se abre durante la fritura y envuelve rellenos clásicos como membrillo o batata. Aunque requieren algo más de tiempo y paciencia, el resultado final tiene ese sabor típico de panadería tradicional y fiestas patrias.

Las tortas fritas, en cambio, son más simples y rápidas de preparar. Con pocos ingredientes y una masa suave, salen doradas, aireadas y con un toque cítrico gracias a la ralladura de naranja y limón que se mezcla con el azúcar al final.

Comensales
4

Ingredientes

  • Para los pastelitos criollos
  • Un k harina 0000
  • 150 g grasa de pella, grasa vacuna o manteca
  • 10 g sal
  • 350 cc agua
  • Grasa para pintar c/n
  • Fécula para espolvorear c/n
  • Dulce de membrillo
  • Grasa vacuna y aceite neutro para freír en partes iguales
  • Azúcar para el almíbar
  • Vainilla

Procedimiento de los pastelitos criollos

  1. Mezclar harina y sal en un bowl.
  2. Integrar con el agua y la grasa derretida.
  3. Amasar, sobar y dejar reposar hasta el día siguiente.
  4. Estirar la masa en forma rectangular, pintar con grasa y espolvorear con fécula.
  5. Doblar como si fuera un hojaldre clásico y repetir el proceso de pintado y fécula.
  6. Juntar ambos extremos y volver a realizar el procedimiento una vez más.
  7. Dejar relajar unas horas y estirar la masa en ambos sentidos.
  8. Cortar tapitas de 6 cm x 6 cm o del tamaño deseado.
  9. Armar los pastelitos con dulce de membrillo, batata o manzana.
  10. Freír primero en aceite a baja temperatura y luego en aceite más caliente para abrir el hojaldre y dorar.
  11. Preparar un almíbar con partes iguales de azúcar y agua, aromatizado con vainilla.
  12. Sumergir los pastelitos unos segundos en el almíbar y dejar escurrir sobre una rejilla.
Comensales
4

Ingredientes

Para las tortas fritas

  • Aceite para freír c/n
  • Azúcar 200 grs
  • Harina 125 grs
  • Harina leudante 125 grs
  • Agua 150 cc
  • Grasa vacuna refinada 15 grs
  • Sal 3 grs
  • Limón 1
  • Naranja 1

Procedimiento de las tortas fritas

  1. Mezclar las harinas junto a la sal.
  2. En el centro colocar el agua y la grasa derretida.
  3. Amasar muy bien hasta lograr una masa uniforme.
  4. Cubrir con film y dejar descansar.
  5. Estirar la masa de aproximadamente 1 cm de espesor.
  6. Cortar discos del tamaño deseado.
  7. Freír en abundante aceite hasta que estén doradas.
  8. Rebozar en azúcar mezclada con ralladura de naranja y limón.

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