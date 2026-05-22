Pastelitos y tortas fritas para el 25 de mayo: dos recetas caseras imperdibles para acompañar el mate

El 25 de mayo en Argentina tiene sabores que se repiten todos los años y que ya forman parte de la tradición popular. Además del locro y las comidas saladas, en muchas casas aparecen los pastelitos y las tortas fritas, dos preparaciones ideales para compartir en una tarde de mate.
Los pastelitos criollos se destacan por su masa hojaldrada y crocante, que se abre durante la fritura y envuelve rellenos clásicos como membrillo o batata. Aunque requieren algo más de tiempo y paciencia, el resultado final tiene ese sabor típico de panadería tradicional y fiestas patrias.
Las tortas fritas, en cambio, son más simples y rápidas de preparar. Con pocos ingredientes y una masa suave, salen doradas, aireadas y con un toque cítrico gracias a la ralladura de naranja y limón que se mezcla con el azúcar al final.
Ingredientes
- Para los pastelitos criollos
- Un k harina 0000
- 150 g grasa de pella, grasa vacuna o manteca
- 10 g sal
- 350 cc agua
- Grasa para pintar c/n
- Fécula para espolvorear c/n
- Dulce de membrillo
- Grasa vacuna y aceite neutro para freír en partes iguales
- Azúcar para el almíbar
- Vainilla
Procedimiento de los pastelitos criollos
- Mezclar harina y sal en un bowl.
- Integrar con el agua y la grasa derretida.
- Amasar, sobar y dejar reposar hasta el día siguiente.
- Estirar la masa en forma rectangular, pintar con grasa y espolvorear con fécula.
- Doblar como si fuera un hojaldre clásico y repetir el proceso de pintado y fécula.
- Juntar ambos extremos y volver a realizar el procedimiento una vez más.
- Dejar relajar unas horas y estirar la masa en ambos sentidos.
- Cortar tapitas de 6 cm x 6 cm o del tamaño deseado.
- Armar los pastelitos con dulce de membrillo, batata o manzana.
- Freír primero en aceite a baja temperatura y luego en aceite más caliente para abrir el hojaldre y dorar.
- Preparar un almíbar con partes iguales de azúcar y agua, aromatizado con vainilla.
- Sumergir los pastelitos unos segundos en el almíbar y dejar escurrir sobre una rejilla.
Ingredientes
Para las tortas fritas
- Aceite para freír c/n
- Azúcar 200 grs
- Harina 125 grs
- Harina leudante 125 grs
- Agua 150 cc
- Grasa vacuna refinada 15 grs
- Sal 3 grs
- Limón 1
- Naranja 1
Procedimiento de las tortas fritas
- Mezclar las harinas junto a la sal.
- En el centro colocar el agua y la grasa derretida.
- Amasar muy bien hasta lograr una masa uniforme.
- Cubrir con film y dejar descansar.
- Estirar la masa de aproximadamente 1 cm de espesor.
- Cortar discos del tamaño deseado.
- Freír en abundante aceite hasta que estén doradas.
- Rebozar en azúcar mezclada con ralladura de naranja y limón.
Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/