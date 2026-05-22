Pastelitos y tortas fritas para el 25 de mayo: dos recetas caseras imperdibles para acompañar el mate

El 25 de mayo en Argentina tiene sabores que se repiten todos los años y que ya forman parte de la tradición popular. Además del locro y las comidas saladas, en muchas casas aparecen los pastelitos y las tortas fritas, dos preparaciones ideales para compartir en una tarde de mate.

Los pastelitos criollos se destacan por su masa hojaldrada y crocante, que se abre durante la fritura y envuelve rellenos clásicos como membrillo o batata. Aunque requieren algo más de tiempo y paciencia, el resultado final tiene ese sabor típico de panadería tradicional y fiestas patrias.

Las tortas fritas, en cambio, son más simples y rápidas de preparar. Con pocos ingredientes y una masa suave, salen doradas, aireadas y con un toque cítrico gracias a la ralladura de naranja y limón que se mezcla con el azúcar al final.

Comensales 4 Ingredientes Para los pastelitos criollos

Un k harina 0000

k harina 0000 150 g grasa de pella, grasa vacuna o manteca

g grasa de pella, grasa vacuna o manteca 10 g sal

g sal 350 cc agua

cc agua Grasa para pintar c/n

Fécula para espolvorear c/n

Dulce de membrillo

Grasa vacuna y aceite neutro para freír en partes iguales

Azúcar para el almíbar

Vainilla

Procedimiento de los pastelitos criollos

Mezclar harina y sal en un bowl. Integrar con el agua y la grasa derretida. Amasar, sobar y dejar reposar hasta el día siguiente. Estirar la masa en forma rectangular, pintar con grasa y espolvorear con fécula. Doblar como si fuera un hojaldre clásico y repetir el proceso de pintado y fécula. Juntar ambos extremos y volver a realizar el procedimiento una vez más. Dejar relajar unas horas y estirar la masa en ambos sentidos. Cortar tapitas de 6 cm x 6 cm o del tamaño deseado. Armar los pastelitos con dulce de membrillo, batata o manzana. Freír primero en aceite a baja temperatura y luego en aceite más caliente para abrir el hojaldre y dorar. Preparar un almíbar con partes iguales de azúcar y agua, aromatizado con vainilla. Sumergir los pastelitos unos segundos en el almíbar y dejar escurrir sobre una rejilla.

Comensales 4 Ingredientes Para las tortas fritas Aceite para freír c/n

Azúcar 200 grs

Harina 125 grs

Harina leudante 125 grs

Agua 150 cc

Grasa vacuna refinada 15 grs

Sal 3 grs

Limón 1

Naranja 1

Procedimiento de las tortas fritas

Mezclar las harinas junto a la sal. En el centro colocar el agua y la grasa derretida. Amasar muy bien hasta lograr una masa uniforme. Cubrir con film y dejar descansar. Estirar la masa de aproximadamente 1 cm de espesor. Cortar discos del tamaño deseado. Freír en abundante aceite hasta que estén doradas. Rebozar en azúcar mezclada con ralladura de naranja y limón.

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