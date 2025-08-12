No hay tarde fría que no se ilumine con el aroma de una torta frita recién hecha. Este clásico criollo se prepara en apenas cuatro pasos esenciales: mezclar harina con grasa y agua tibia, integrar el huevo, formar una masa que repose un rato y freír discos finitos hasta que queden dorados.
El resultado es una delicia crocante por fuera, suave por dentro y el complemento ideal para una ronda de mate. Símbolo de calidez hogareña, las tortas fritas son económicas, rendidoras y perfectas para improvisar una tarde con aroma a infancia y sabor a memoria.
Ingredientes para torta fritas
Para la torta frita
- Un k de harina 000.
- 100 g de grasa vacuna.
- 400 cc de agua.
- Un huevo.
- 30 g de sal gruesa.
- 30 g de azúcar.
Para acompañar
- Dulce de leche.
- Yerba mate.
Procedimiento
- Poner harina en un bowl, incorporar de a poco la grasa y el agua levemente tibia.
- Agregar el huevo y amasar hasta formar la masa.
- Por otro lado, preparar la grasa para freírlas cuidando que no se queme.
- Al salir de la fritura, espolvorear con la mezcla de sal y azúcar.
