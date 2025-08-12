No hay tarde fría que no se ilumine con el aroma de una torta frita recién hecha. Este clásico criollo se prepara en apenas cuatro pasos esenciales: mezclar harina con grasa y agua tibia, integrar el huevo, formar una masa que repose un rato y freír discos finitos hasta que queden dorados.

El resultado es una delicia crocante por fuera, suave por dentro y el complemento ideal para una ronda de mate. Símbolo de calidez hogareña, las tortas fritas son económicas, rendidoras y perfectas para improvisar una tarde con aroma a infancia y sabor a memoria.

Ingredientes para torta fritas

Para la torta frita

Un k de harina 000.

100 g de grasa vacuna.

400 cc de agua.

Un huevo.

30 g de sal gruesa.

30 g de azúcar.

Para acompañar

Dulce de leche.

Yerba mate.

Procedimiento

Poner harina en un bowl, incorporar de a poco la grasa y el agua levemente tibia. Agregar el huevo y amasar hasta formar la masa. Por otro lado, preparar la grasa para freírlas cuidando que no se queme. Al salir de la fritura, espolvorear con la mezcla de sal y azúcar.

