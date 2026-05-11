Ricardo Arjona volvió a conquistar al público argentino durante la sexta de sus 14 funciones agotadas en el Movistar Arena. Con un espectáculo cargado de emoción, clásicos inolvidables y nuevas composiciones, el artista reafirmó una vez más el vínculo único que mantiene con sus fanáticos en Buenos Aires.

Ángela Leiva fue la invitada especial de Ricardo Arjona en “Fuiste Tú”

Uno de los momentos más emotivos de la sexta noche llegó cuando Arjona invitó al escenario a Ángela Leiva para interpretar juntos el exitoso tema Fuiste Tú.

La artista argentina aportó toda su potencia y sensibilidad en una versión especial de la canción lanzada originalmente en 2012, generando una conexión inmediata con el público presente.

El dueto despertó una ovación prolongada y se convirtió rápidamente en uno de los instantes más destacados de la noche.