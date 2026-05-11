El prestigio que Griselda Siciliani se ganó como actriz le da espalda suficiente para decididir con quién trabajar y con quién no, y fue contundente al plantarse en que no compartiría escenario con cualquiera.

“Por supuesto que hay colegas con que no trabajaría ni por todo el oro del mundo. Ni por millones de dólares”, enfatizó la protagonista de Envidiosa.

Acto seguido, Griselda se atajó en la nota con Maite Peñoñori desde México en medio de la gala de los Premios Platino 2026: “No lo diré”.

Maite Peñoñori y Griselda Siciliani.

Aunque admitió que eran “hombres” porque ”las mujeres somos lo más".

¿Quién o quiénes serían los apuntados por Siciliani?

“Si hay alguien que piense que no merece un respeto, o algo... No cambio mi idea por el dinero”, afirmó.

Facundo Arana en el entierro de Luis Brandoni (Foto: Movilpress).

Y se explayó: “Menos para actuar que hay que estar... Igual, actuaría con casi todo el mundo... Casi nada se me viene a la mente”.

Entonces, Pampito pasó en limpio que podrían ser “Luciano Castro, Facundo Arana y Juan Darthés”.

Griselda Siciliani en el estreno de la última temporada de Envidiosa (Foto: Loli Laboureau / Netflix © 2026). Por: Loli Laboureau / Netflix

Al final, Fernanda Iglesias fue categórica al exclamar que la némesis de Griselda Siciliani sería Facundo Arana, quienes tuvieron una mala experiencia al compartir Farsantes entre 2013 y 2014, dada cuenta de que Juan Darthés quedó cancelado y que con Luciano Castro podrían hasta generar un impacto publicitario.