Beto Casella volvió a quedar en el centro de la escena tras hacer una polémica afirmación sobre Edith Hermida durante una nota que dio a Puro Show.

Todo surgió mientras en el ciclo debatían sobre los supuestos celos y competencias que pueden darse entre figuras de la televisión. En ese contexto, le preguntaron a Casella si había sentido algo parecido cuando Edith comenzó a ganar protagonismo y conducir lo que fue su histórico programa.

Lejos de esquivar la consulta, el conductor respondió con total sinceridad: “No, porque Edith empezó a conducir en Bendita cuando yo me fui”.

Foto: Captura (eltrece)

Luego, explicó cómo fue el proceso dentro del ciclo y dejó una frase que rápidamente generó repercusión: “Y además yo la designo en su momento como el reemplazo cuando yo no estuviera, si estaba un día resfriado o me iba de vacaciones”.

Pero el comentario más fuerte llegó después, cuando lanzó sin vueltas: “Es una creación… casi una creación mía”, disparó, generando todo tipo de repercusiones con sus palabras.

Edith Hermida (Foto: Movilpress)

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LA REACCIÓN DE BETO CASELLA CUANDO MIRTHA LEGRAND LE PREGUNTÓ SI ESTUVO ENAMORADO DE EDITH HERMIDA

Mirtha Legrand puso entre las cuerdas a Beto Casella en plena mesa de La Noche de Mirtha al preguntarle si estuvo enamorado de Edith Hermida, su histórica compañera del programa Bendita.

Lejos de responder con soltura, Beto entró en modo evasivo y empezó a esquivar el tema con una catarata de frases que, lejos de aclarar, terminaron alimentando aún más las versiones de un romance oculto: “No puedo contestar eso“, comenzó diciendo, visiblemente incómodo.

“Tendría que consensuarlo con ella a ver si alguna vez podemos contar algo breve. Pero sin permiso de ella, no“, agregó, sin querer ahondar en detalles.

Foto: Instagram (@edithhermida)

“Lo importante es que hoy hay respeto y yo, por supuesto, respeté la decisión de ella”, cerró el invitado, sobre las versiones de enojo con su excompañera por no querer irse a su nuevo programa con él.