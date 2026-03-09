La pirotecnia verbal que intercambiaron Beto Casella con Edith Hermida tras la separación televisiva, cuando él se fue de el nueve para conducir BTV en América, y ella se quedó a cargo de Bendita, quedó atrás y el fin de semana se reencontraron en el cumpleaños de un amigo en común.

La reunión impensada se dio en el cumpleaños de Mariano Flax, el panelista que acompañó a Beto en el pase, y la primera en llegar fue Edith. “Es una noche de celebración, vamos a comer rico, a tomar”, resaltó Hermida en declaraciones a Intrusos.

Al rato llegó Beto, quien primero se acercó a su excompinche para decirle algo al oído, y fue el propio cumpleañero quien burló a sus amigos: “Hipócritas”.

Edith Hermida, Beto Casella y Mariano Flax.

Y mientras ella se hizo cargo, Casella apeló a la ironía frente al abrazo de la morocha: “No me toqués”.

Qué pasó entre Beto y Edith

“Hay que aprovecharla ahora que tiene media copa. Le hace mal la bebida, se pica y te empieza a reprochar...”.

Al final, Beto Casella reveló qué se dijeron el uno al otro con Edith Hermida al abrazarse: “Te extraño”.

Edith Hermida y Beto Casella.

“Si una relación de años y de sangre va a depender de en qué programa estás laburando. Era una relación de mierda. Las buenas relaciones soportan ciclos televisivos, programas radiales, años. Y siempre están”, concluyó Beto.