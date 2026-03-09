Después de meses de rumores de distancia y tensión, Beto Casella y Edith Hermida volvieron a quedar cara a cara en un evento social, y el momento no pasó desapercibido.

Así lo revelaron en el programa Infama, donde contaron que ambos coincidieron en el cumpleaños de un locutor del histórico ciclo que compartieron durante hace años: “Tenemos un último momento: ¿quién se amigó? ¿A quién vieron juntos anoche y ella subió una historia?”, adelantaron al aire, generando expectativa en el estudio.

La sorpresa llegó segundos después: “Tanta pelea, tanta pelea… en el cumpleaños del locutor de BTV, Edith Hermida y Beto Casella”, anunciaron, confirmando que los dos estuvieron en el mismo lugar después de meses de versiones sobre su mala relación.

Beto Casella y Edith Hermida (Foto: captura El nueve)

Según comentaron en el ciclo, fue la propia Hermida quien compartió una historia de Instagram desde la celebración, donde se lo podía ver a Casella en el lugar mientras ella enfocaba el momento de la torta.

El clima en el estudio rápidamente se llenó de bromas y especulaciones. “Nunca se fue el amor, lo dije siempre, chicos”, lanzaron entre risas, lo que generó una rápida aclaración al recordar que el conductor está recién casado.

Más allá del tono humorístico, lo cierto es que la presencia de ambos en el mismo evento despertó curiosidad, sobre todo después de los trascendidos sobre el vínculo laboral que los tuvo codo a codo en Bendita.

“Tanta pelea, tanta pelea… en el cumpleaños del locutor de BTV, Edith Hermida y Beto Casella”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

LA REACCIÓN DE BETO CASELLA CUANDO MIRTHA LEGRAND LE PREGUNTÓ SI ESTUVO ENAMORADO DE EDITH HERMIDA

Mirtha Legrand puso entre las cuerdas a Beto Casella en plena mesa de La Noche de Mirtha al preguntarle si estuvo enamorado de Edith Hermida, su histórica compañera del programa Bendita.

Lejos de responder con soltura, Beto entró en modo evasivo y empezó a esquivar el tema con una catarata de frases que, lejos de aclarar, terminaron alimentando aún más las versiones de un romance oculto: “No puedo contestar eso“, comenzó diciendo, visiblemente incómodo.

“Tendría que consensuarlo con ella a ver si alguna vez podemos contar algo breve. Pero sin permiso de ella, no“, agregó, sin querer ahondar en detalles.

Foto: Instagram (@edithhermida)

“Lo importante es que hoy hay respeto y yo, por supuesto, respeté la decisión de ella”, cerró el invitado, sobre las versiones de enojo con su excompañera por no querer irse a su nuevo programa con él.