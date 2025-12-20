Beto Casella vivió una noche cargada de emociones y recuerdos en su último programa al frente de Bendita, el ciclo que condujo durante dos décadas en El Nueve. La despedida no solo marcó el final de una era en la televisión argentina, sino que también dejó a la vista la tensa situación con Diego Toni que lo obligó a emigrar a América.

En los minutos finales del programa de este viernes 19 de diciembre, la producción puso al aire un video homenaje especial que repasó los momentos más icónicos de los 20 años de Casella en el ciclo. Hubo risas, anécdotas y mucha emoción. Casella abrió el programa fiel a su estilo: “Veinte años. El dólar estaba $285 cuando arrancamos”, bromeó, desatando las carcajadas en el estudio.

El conductor recordó especialmente el rol del programa durante la pandemia: “Era lo único que tenía para vaciar la cabeza, distraerme y reírme un ratito”, confesó, mientras el equipo lo acompañaba con gestos de afecto y lágrimas.

Foto: captura El Nueve

Leé más:

Tensión en Mandarina por la llegada de Beto Casella a América TV: fuertes versiones puertas adentro

BETO CASELLA EXPLICÓ LOS MOTIVOS DE SU SALIDA DE BENDITA PARA DESCOMPRIMIR LA TENSIÓN CON DIEGO TONI

Sobre los motivos de su salida, Casella fue directo. “Tomé voluntariamente la decisión de tomar distancia con el canal, con discrepancias, diferencias con las autoridades, pero ahora no hay reclamos para hacer. Antes de estropearse la relación, creo que también está bueno abandonar cuando las cosas van bien”, señaló.

Tras el informe, Diego Toni, gerente de programación de El Nueve, se acercó a Beto para darle unas últimas palabras, y el gesto de incomodidad del conductor se hizo más que evidente al no mirarlo directamente a los ojos. “No me vas a dar un beso acá que es la Traición de Judas”, le advirtió Casella a su exjefe, señalándose una mejilla.

Beto Casella (Foto: captura El Nueve)

“Te queremos agradecer en nombre de todo Canal 9, de la familia del 9. De todos los directivos, de los que no querés también”, le dijo Toni riendo, a lo que Beto reconoció que “es importante que él se haya acercado a despedirlo”. “Ningún encono con nadie”, le aclaró Beto, y le pidió que “le cuide el barco”. El gerente le propuso volver cuando quiera y que las puertas estaban abiertas, mientras le entregaba un ramo de flores.

Leé más:

Beto Casella fue contundente sobre la polémica entre Wanda Nara y Vero Lozano: “Me abochorna la...”

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.