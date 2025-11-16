Las negociaciones entre Beto Casella y América TV atraviesan un momento complicado, pese a que su desembarco en la señal parecía prácticamente cerrado.

Según reveló el periodista Juan Etchegoyen en Mitre Live, el vínculo entre el conductor y las autoridades del canal se enfrió notablemente en los últimos días, al punto de que Casella habría dejado de responder las llamadas de los directivos.

“Quiero comentarte algo importante que tiene que ver con el desembarco de Beto Casella en la pantalla de América, que te lo adelanté hace dos meses acá. La situación está tensa entre Beto y las autoridades del canal después del cruce con Ángel de Brito”, comenzó diciendo Etchegoyen en su programa, que se emite de lunes a viernes por las redes de Radio Mitre.

Beto Casella. Crédito: Captura Bendita TV

TENSIÓN ENTRE BETO CASELLA Y AMÉRICA TV

“Hasta ayer no les atendía el teléfono y me cuentan que este jueves habrá una reunión clave. Me dicen que Beto estuvo una semana rechazando las llamadas de América y voy a contar la verdad del contrato”, señaló Etchegoyen.

A ello agregó: “Sé que Ángel maneja siempre muy buena data, pero lo que me dicen a mí es que el contrato entre Beto y América no se firmó todavía. Si hay algo, es un precontrato, nada formal todavía”.

Beto Casella.

El conflicto tendría su origen en el enfrentamiento que Casella mantuvo recientemente con Ángel de Brito, figura del canal. Según Etchegoyen, ese intercambio generó malestar tanto en las autoridades de América como en el propio conductor, que decidió frenar temporalmente las conversaciones.

“Todo esto tiene que ver con un desencanto de Beto con Ángel y ese cruce que mantuvieron hace unos días en X. A Beto no le gustó nada eso y tomó la decisión de hacer un stand by en las negociaciones”, explicó.

Mientras tanto, el proyecto televisivo que marcaría el regreso de Casella a la pantalla abierta todavía está en una etapa preliminar. “Me dicen que el programa nuevo del conductor, desde el contenido, está muy verde, porque primero quiere cerrar su equipo. La parte económica ya estaría arreglada con la productora Mandarina”, concluyó Etchegoyen.