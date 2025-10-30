Los rumores sobre la posible salida de Beto Casella de Bendita y su desembarco en la pantalla de América encendieron el interés en el mundo de la televisión.

Sin embargo, mientras algunos portales ya dan por hecho el cambio de canal, desde la producción del ciclo que se emite por El Nueve prefieren mantener la cautela hasta tener confirmaciones concretas.

El periodista Juan Etchegoyen contó en Mitre Live que se comunicó directamente con Leo González, histórico productor ejecutivo de Bendita, para conocer de primera mano cómo se vive internamente esta versión que circula desde hace días.

“Todavía no tenemos ninguna notificación formal sobre una salida de Beto del programa. Él tampoco me informó algo distinto, así que seguimos trabajando como siempre”, fue la frase que el productor le transmitió al periodista.

QUÉ PASARÁ CON BENDITA EN EL NUEVE

La situación generó análisis puertas adentro del programa. Algunas figuras del panel hablaron en días anteriores: Any Ventura fue la única que dejó entrever que, en caso de que Casella decidiera partir, ella también analizaría acompañarlo en su nuevo camino.

Por el contrario, otras panelistas como Alejandra Maglietti y Edith Hermida dejaron en claro que su continuidad no depende del conductor y que proyectan seguir en El Nueve.

Lo cierto es que Bendita, que lleva casi dos décadas al aire, se sostiene como uno de los formatos más reconocibles del canal, con una audiencia fiel y una identidad consolidada. La eventual salida de su conductor histórico marcaría un movimiento significativo dentro de la grilla televisiva y seguramente exigiría una reconfiguración de estilo, ritmo y tono.

Como sintetizó González, fiel al estilo pragmático de la casa: “Cuando haya algo que comunicar, lo sabremos. Hoy, el programa sigue”.