El clima en el estudio de Bendita se puso tenso este martes, cuando Beto Casella y Edith Hermida protagonizaron un cruce cargado de chicanas, reproches y mucha complicidad, en medio de la inminente salida del conductor de El Nueve tras 20 años al frente del ciclo.
La noticia ya es oficial: Casella arregló su pase a América para 2026, luego de un año difícil en el canal, marcado incluso por una huelga en vivo que duró dos días. Sin embargo, el conductor no podrá llevarse el nombre del programa, que pertenece a la señal, y su histórica compañera Edith Hermida suena como posible reemplazo, aunque todavía sueña con convencerlo de que se quede.
Todo arrancó cuando Hermida, indignada por declaraciones de Nancy Pazos sobre Diego Santilli, fue sorprendida por Casella, que se paró a su lado y la abrazó. “Yo me voy a mandar a mudar de acá y sabés cómo me van a extrañar, ¿no?”, lanzó él, mientras ella le gritaba: “¡No te vas nada!”.
QUÉ SE DIJERON EDITH HERMIDA Y BETO CASELLA ANTE EL INMINENTE ÉXODO DE BENDITA
La panelista redobló la apuesta: “No te vas una m…”, y Casella, que ya habría firmado su contrato con América, retrucó con ironía: “Cuando necesites para el alquiler vas a venir. Vas a buscar a un macho como yo y no voy a estar”.
Hermida, fiel a su estilo, le tiró un palito sobre los compañeros que se mudarán con él: “De todas las que te vas a llevar, ninguna es como yo”. Entre risas, Casella disparó la frase que encendió el estudio: “Yo te saqué del barro, quedate en el barro”.
La charla siguió con más chicanas. Hermida le reprochó: “Te vas a sacar una foto de la manito en el otro canal con otra”, y Casella le devolvió: “Te estoy ofreciendo progresar y vos te querés quedar acá”. La panelista, visiblemente conmovida, le confirmó que no piensa irse a América.
De fondo, sonaba “Y tú te vas” de Chayanne, como si fuera el cierre de una novela latina. El estudio se llenó de risas, pero también de nostalgia por el final de una etapa histórica en la televisión argentina.
