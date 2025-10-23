En medio de una fuerte reestructuración televisiva, Beto Casella planea abandonar El Nueve en 2026 para encarar un nuevo programa en América TV. La noticia, confirmada por distintos portales y replicada por Juan Etchegoyen en su ciclo Mitre Live, encendió las alarmas en el equipo de Bendita, especialmente entre quienes lo acompañan hace años en el panel.

Según Etchegoyen, “Edith Hermida conducirá Bendita el año que viene y algunos dicen que Any Ventura se iría con Beto”. En ese contexto, una de las figuras más queridas del programa, Alejandra Maglietti, decidió hablar por primera vez sobre su futuro laboral.

“Hablé con Alejandra, que rompe el silencio en este programa”, contó el periodista antes de leer su mensaje al aire.

La abogada y panelista, actualmente de licencia por maternidad, respondió con cautela: “Hola Juan, ¿cómo estás? Todavía no hay nada firmado. Justo escuché a Beto en Intrusos diciendo eso recién y yo dependo también de lo que él decida. Soy empleada del canal hace 15 años, y justo como estoy de licencia no sé mucho más que esto”.

Etchegoyen analizó sus palabras y opinó: “Yo creo que es muy difícil que Alejandra se vaya a América, y no porque Beto no la llame, sino por su situación laboral de tantos años con El Nueve. Además, no sé cuándo termina su licencia”.

UN NUEVO CICLO PARA BENDITA

De confirmarse el pase de Beto Casella a América TV, Bendita se enfrentará a una de las mayores transformaciones desde su debut. Con Edith Hermida como posible conductora y el regreso de panelistas históricos, el programa buscaría sostener su identidad sin perder la impronta que Casella consolidó durante casi dos décadas.