Panam, Brenda Gandini, Alejandra Maglietti, Gege Neumann y más famosos en el estreno de Queridísimo Truman
Las celebridades asistieron al estreno teatral de Gabriel Oliveri y desde Ciudad te mostramos las imágenes.
Gabriel Oliveri estrenó Queridísimo Truman en el Teatro San Martín, musical en el que interpreta la vida del escritor norteamericano Truman Capote, y muchos famosos lo acompañaron en este momento de su carrera artística.
Algunos de los que dijeron presente fueron Panam, Alejandra Maglietti, Brenda Gandini, Gege Neumann, Mercedes Morán, Sabrina Garciarena, Marcela Tinayre y posaron para las cámaras de Ciudad.
También estuvieron en la función del último marte por la noche famosos como Fer Dente y su pareja Pablo Turturiello, Adrián Pallares, Rodrigo Lussich, Darío Lopilato y su novia, Carlos Portaluppi y Karina Iavícoli.