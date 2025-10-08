Gabriel Oliveri estrenó Queridísimo Truman en el Teatro San Martín, musical en el que interpreta la vida del escritor norteamericano Truman Capote, y muchos famosos lo acompañaron en este momento de su carrera artística.

Algunos de los que dijeron presente fueron Panam, Alejandra Maglietti, Brenda Gandini, Gege Neumann, Mercedes Morán, Sabrina Garciarena, Marcela Tinayre y posaron para las cámaras de Ciudad.

También estuvieron en la función del último marte por la noche famosos como Fer Dente y su pareja Pablo Turturiello, Adrián Pallares, Rodrigo Lussich, Darío Lopilato y su novia, Carlos Portaluppi y Karina Iavícoli.

LAS FOTOS DE LOS FAMOSOS EN EL ESTRENO TEATRAL DE GABRIEL OLIVERI

Sabrina Garciarena en el estreno de Gabriel Oliveri (Foto: Movilpress).

Fer Dente y su novio Pablo Turturiello en el estreno de Gabriel Oliveri (Foto: Movilpress).

Marcela Tinayre en el estreno de Gabriel Oliveri (Foto: Movilpress).

Adrián Pallares en el estreno de Gabriel Oliveri (Foto: Movilpress).

Darío Lopilato y su novia en el estreno de Gabriel Oliveri (Foto: Movilpress).

Brenda Gandini en el estreno de Gabriel Oliveri (Foto: Movilpress).

Panam en el estreno de Gabriel Oliveri (Foto: Movilpress).

Alejandra Maglietti en el estreno de Gabriel Oliveri (Foto: Movilpress).

Gege Neumann en el estreno de Gabriel Oliveri (Foto: Movilpress).

Karina Iavícoli en el estreno de Gabriel Oliveri (Foto: Movilpress).

Carlos Portaluppi en el estreno de Gabriel Oliveri (Foto: Movilpress).

Rodrigo Lussich en el estreno de Gabriel Oliveri (Foto: Movilpress).

Merces Morán en el estreno de Gabriel Oliveri (Foto: Movilpress).

Fotos: Movilpress.