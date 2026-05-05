La Met Gala 2026 volvió a reunir a las máximas figuras de la moda y el espectáculo en Nueva York, aunque esta edición se destacó por la escasa presencia latina en comparación con otros años. Entre los artistas de la región que dijeron presente estuvieron Bad Bunny, Rauw Alejandro y Maluma, quienes acapararon las miradas en la alfombra roja.

La ausencia de celebridades habituales como Shakira, Rosalía, Salma Hayek y Eiza González llamó especialmente la atención. Según trascendió, varias de ellas no pudieron asistir debido a compromisos laborales, entre conciertos y rodajes.

La exclusiva lista de invitados incluyó alrededor de 400 figuras, aunque solo una parte desfiló ante las cámaras antes de ingresar al evento benéfico organizado por el Instituto de Moda del Museo Metropolitano de Arte. También participaron los diseñadores Joseph Altuzarra y Lázaro Hernández, el humorista Marcello Hernández y Annette de la Renta, viuda de Oscar de la Renta.

Sabrina Carpenter (Foto: Instagram @metgalaofficial_)

Kendall Jenner (Foto: Instagram @metgalaofficial_)

Nicole Kidman (Foto: Instagram @metgalaofficial_)

Kim Kardashian (Foto: Instagram @metgalaofficial_)

Anne Hathaway (Foto: Instagram @metgalaofficial_)

Katy Perry (Foto: Instagram @metgalaofficial_)

Serena Williams (Foto: Instagram @metgalaofficial_)

Chase Infiniti (Foto: Instagram @metgalaofficial_)

Venus Williams (Foto: Instagram @metgalaofficial_)

Margot Robbie (Foto: Instagram @metgalaofficial_)

Camila Morrone (Foto: Instagram @metgalaofficial_)

Tate McRae (Foto: Instagram @metgalaofficial_)

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Como cada año, Anna Wintour estuvo al frente de la organización y eligió a Beyoncé, Nicole Kidman y Venus Williams como presidentas de la gala, acompañadas por distintos anfitriones internacionales.

Sin embargo, la edición 2026 quedó atravesada por la polémica incorporación de Jeff Bezos y Lauren Sánchez como patrocinadores principales y copresidentes honorarios del evento. La decisión rompió con la tradición de que una firma de moda encabezara el financiamiento de la gala y despertó fuertes críticas.

Las protestas se hicieron sentir en las calles de Nueva York, donde manifestantes cuestionaron tanto la influencia de Bezos en el evento como los vínculos de Amazon con la administración de Donald Trump. Así, la Met Gala 2026 no solo dio que hablar por la moda y el glamour, sino también por el debate político y social que se generó alrededor de la celebración.

Madonna (Foto: Instagram @metgalaofficial_)

Bad Bunny (Foto: Instagram @metgalaofficial_)

Jaafar Jackson (Foto: Instagram @metgalaofficial_)

Bill Skarsgård (Foto: Instagram @metgalaofficial_)

Tessa Thompson (Foto: Instagram @metgalaofficial_)

Tate McRae (Foto: Instagram @metgalaofficial_)

Cher (Foto: Instagram @metgalaofficial_)

Gigi Hadid (Foto: Instagram @metgalaofficial_)

Cardi B (Foto: Instagram @metgalaofficial_)

Heidi Klum (Foto: Instagram @metgalaofficial_)

Gwendoline Christie (Foto: Instagram @metgalaofficial_)

Lily Rose Depp (Foto: Instagram @metgalaofficial_)

Kim Kardashian (Foto: Instagram @metgalaofficial_)

Zoë Kravitz (Foto: Instagram @metgalaofficial_)

Beyoncé (Foto: Instagram @metgalaofficial_)

Maluma (Foto: Instagram @metgalaofficial_)

Léna Mahfouf (Foto: Instagram @metgalaofficial_)

Blake Lively (Foto: Instagram @metgalaofficial_)

Heidi Klum (Foto: Instagram @metgalaofficial_)

Hailey Baldwin (Foto: Instagram @metgalaofficial_)

Irina Shayk (Foto: Instagram @metgalaofficial_)

Emily Blunt (Foto: Instagram @metgalaofficial_)

Amanda Seyfried (Foto: Instagram @metgalaofficial_)

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