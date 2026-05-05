Una reciente charla entre Titi Tcherkaski y Yanina Zilli en Gran Hermano Generación Dorada puso a la producción del reality en el centro de la polémica y generó una fuerte reacción en redes sociales.

Durante la conversación, Titi compartió una delicada versión que, según indicó, habría mencionado Solange Abraham antes de ser expulsada de la casa. Al advertir el contenido de la acusación, la producción decidió cortar de inmediato la transmisión en vivo. Sin embargo, el fragmento ya circulaba en redes y rápidamente se volvió viral en TikTok.

“Ella puso en duda el formato de Gran Hermano diciendo que hay gente que compra las cámaras de los cuartos, generando eso de que si alguien compra es porque alguien vende”, le explicó Titi a Zilli.

Luego, fue aún más directa: “Ella dijo que Gran Hermano vende imágenes de las cámaras cuando nosotras nos cambiamos”.

Ante esa afirmación, Yanina Zilli reaccionó con sorpresa: “Cualquier cosa dice”, respondió, segundos antes de que la transmisión fuera interrumpida.

Polémica con Gran Hermano tras la delicada denuncia de Titi

La reacción en redes tras la acusación a Gran Hermano

El clip generó un fuerte debate entre los usuarios, con opiniones divididas sobre la veracidad de lo ocurrido.

“Es cierto, en Telegram suelen vender. Las de Luz Tito se revendían y de varias chicas de otros GH. Es un mercado turbio”, comentó un usuario.

Otros, en cambio, se mostraron escépticos: “Qué horror”, “¿Será verdad?”, “Es un invento de Titi” y “Es grave lo que dicen”, fueron algunos de los mensajes que circularon.

La reacción en redes tras la acusación a Gran Hermano (captura de TikTok @ivannawinner)