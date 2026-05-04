Luego de ser expulsada de Gran Hermano Generación Dorada, Solange Abraham habló sobre los motivos de su salida en medio de versiones que indicaban que quería irse por extrañar a su hija o para volver con ventaja en un eventual repechaje.

En ese contexto, Sol se expresó en A la Barbarossa y fue contundente: “Me quería ir por un tema personal. Mi juego no tiene nada que ver con Cristian U, no fue una estrategia. Yo no elegí salir, fue Gran Hermano”.

Además, explicó qué fue lo que realmente ocurrió dentro del confesionario: “Lo que yo sí dije fue que extrañaba y que estaba considerando irme, pero lo hablé porque es un espacio donde decimos cómo nos sentimos. Con ese tema no hubiera jugado”.

“Fue decisión de Gran Hermano, está perfecto, y no me lo tomé mal, salí feliz”, agregó, dejando en claro que no hubo una maniobra estratégica detrás de su salida.

La exjugadora también remarcó que el sentimiento era genuino: “Yo expresaba que extrañaba y consideraba todo el tiempo la decisión de irme”.

Solange Abraham reveló por qué quería irse de Gran Hermano (captura de Telefe)

¿Solange Abraham vuelve a Gran Hermano?

Consultada sobre la posibilidad de regresar en el repechaje, Solange se mostró dudosa, aunque no cerró la puerta: “No sé si quiero volver. Por un lado, el juego me encanta y me apasiona. Disfrutaba estar ahí”.

Ante la insistencia de Pía Shaw, finalmente admitió: “Las ganas las tengo. Me encanta el juego”.