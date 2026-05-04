Gran Hermano Generación Dorada define este lunes 4 de mayo una nueva eliminación y la expectativa crece tras una semana cargada de tensión dentro de la casa.

Todo comenzó con una cena de nominados que dejó varios cruces y estrategias expuestas. Luego, con el avance de la gala, algunos jugadores lograron salir de la placa, dejando definida la lista final de participantes en riesgo.

El conductor del reality se comunicó con la casa para anunciar quiénes eran los salvados. La primera en bajar fue Gladys “La Bomba Tucumana”, quien le dedicó su salida de placa a Luana Fernández, a quien había apuntado en la cena.

Quién se va de Gran Hermano hoy, 4 de mayo: la placa final

Luego fueron salvados Titi Tcherkaski, Daniela De Lucía y Juan “Juanicar” Caruso, quien dejó una frase contundente tras su cruce con Danelik Galazán: aseguró no querer “la luz de nadie” y la acusó de colgarse de otros para jugar.

Más tarde, tras la prueba semanal por el presupuesto, Franco Zunino también logró salir de la placa.

De esta manera, la placa final (que es negativa) quedó conformada por cinco participantes:

Danelik Galazán

Eduardo Carrera

Grecia Colmenares

Nazareno Pompei

Luana Fernández

Quién se va de Gran Hermano hoy, 4 de mayo: la placa final (captura de Telefe)

Uno de ellos abandonará la casa este lunes, en una gala que promete alto voltaje y que mantiene a los fanáticos expectantes sobre quién será el próximo eliminado.