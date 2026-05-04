Luego de jornadas con nubosidad y mejoras temporarias, muchos se preguntan cuándo vuelven las lluvias a la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Según el pronóstico actualizado del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las precipitaciones podrían regresar esta semana junto con un nuevo cambio en las condiciones del tiempo.

Para este inicio de semana, el organismo prevé cielo mayormente nublado en el AMBA, con temperaturas frescas y alta humedad. Sin embargo, el dato clave es que la inestabilidad comenzará a aumentar hacia mitad de semana.

Cuándo vuelven las lluvias a Buenos Aires y el AMBA

De acuerdo al SMN, las lluvias aisladas podrían reaparecer entre el miércoles y el jueves, con mayor probabilidad hacia la noche y la madrugada. No se descartan lloviznas intermitentes, acompañadas por viento leve del sector sur que mantendrá el ambiente fresco.

En cuanto a las temperaturas, se espera que las mínimas se mantengan en torno a los 10 grados, mientras que las máximas difícilmente superen los 18, en un contexto típico de otoño.

El panorama podría mejorar hacia el fin de semana, aunque con cielo variable y sin un ascenso marcado de las marcas térmicas.

Así, el SMN anticipa una semana con condiciones cambiantes en Buenos Aires y el AMBA, donde la lluvia volverá a decir presente y obligará a tener el paraguas a mano.

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional (SMN)